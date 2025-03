Ex Napoli, Gattuso infuriato in diretta tv: il video virale sui social

Non finiscono le polemiche intorno a Gennaro Gattuso. L’allenatore italiano, ora in Croazia, si è presentato infuriato in diretta tv per un motivo ben preciso: il video

Negli ultimi mesi l’allenatore italiano ha provato così l’esperienza in Croazia sposando il progetto dell’Hajduk Spalato. Gattuso ha dovuto incassare una pesante sconfitta in trasferta contro il Rijeka. Uno scontro diretto perso davvero in maniera clamorosa: ora la squadra del tecnico italiano si trova al secondo posto in classifica. Spunta il filmato virale che ha fatto il giro dei social nelle ultime ore: spunta la verità della sua rabbia.

Gennaro Gattuso è stato protagonista anche sulla panchina del Napoli durante gli anni del Covid. Ora l’allenatore italiano è alla guida dell’Hajduk Spalato in Croazia: nelle ultime ore l’ex calciatore del Milan si è infuriato in diretta tv scagliandosi contro un ex calciatore, ora opinionista di MAXSport, Josko Jelicic. Ecco il filmato che ha fatto il giro dei social: un video virale che ha messo in risalto la rabbia di Gattuso.

Ex Napoli, il gesto di Gattuso: perde le staffe

Gattuso si è presentato così in studio davvero infuriato scagliandosi subito contro Josko Jelicic. L’allenatore italiano ha rivelato: “Con te non parlo. Hai giocato a calcio e dovresti conoscere le situazioni. Parli sempre troppo male”. Uno scontro verbale davvero acceso tra i due ex calciatori. Gattuso poi ha continuato ad attaccarlo: “Parli solo quando sei in studio. Parla qui di calcio. Devi avere rispetto”.

Una furia terribile per l’ex allenatore del Napoli che ha trionfato anche con la Coppa Italia superando la Juventus. Un ricordo sbiadito per l’allenatore italiano che è stato protagonista anche al Valencia e al Marsiglia nelle ultime stagioni. Anche in campo ha sempre mostrato i denti e, proprio per questo motivo, è stato soprannominato da tutti “Ringhio”. A volte non riesce così a contenere la sua infinita passione: Gattuso è sempre stato un competitivo ai massimi livelli per mettere in mostra tutte le sue idee in campo e fuori.

Things got heated between Joško Jeličić and Gennaro Gattuso after the match. pic.twitter.com/NZEd6Qe04x — Croatian Football (@CroatiaFooty) March 16, 2025

Ha vissuto alti e bassi durante la sua esperienza al Napoli sostituendo il suo maestro Carlo Ancelotti. Subito dopo è sbucato fuori il Covid che ha scombussolato tutte le nostre vite, ma è riuscito a regalare un successo ai tifosi azzurri. Ora dovrà ritrovare la calma per puntare nuovamente al primato dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto.