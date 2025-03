Atalanta, l’intera squadra applaude Massa: ora cosa fai?

Ancora una sconfitta casalinga per l’Atalanta: Ederson è stato espulso nella ripresa per doppia ammonizione. Massa nel mirino, ecco la vicenda

L’Inter continua a sognare in grande grazie ad una prova da urlo in casa dell’Atalanta. L’arbitro Davide Massa è stato preso di mira per la sua scelta di espellere il centrocampista brasiliano Ederson: e se lo avesse fatto tutta la squadra bergamasca? Il motivo è stato quello di aver concesso un calcio d’angolo ai nerazzurri di Simone Inzaghi, ma il brasiliano avrebbe voluto una punizione da fischiare prima.

L’Inter continua a volare in classifica, ma c’è stato un episodio nella ripresa che ha cambiato l’inerzia del match. Anche Gian Piero Gasperini si è infuriato dopo il secondo gol di Lautaro Martinez: si è scagliato contro l’arbitro Massa per aver espulso per doppia ammonizione il centrocampista brasiliano Ederson. Lo stesso allenatore dell’Atalanta ha voluto precisare che mancavano ancora 20 minuti: Massa ha subito estratto il doppio cartellino giallo dopo gli applausi diretti versi di lui. E se lo avesse fatto tutta la squadra orobica?

Atalanta, Massa troppo fiscale: la verità in ottica futura

Uno scontro diretto entusiasmante quello disputato a Bergamo che ha visto il trionfo dell’Inter. L’arbitro Davide Massa è stato protagonista per l’espulsione di Ederson: il centrocampista brasiliano prima ha criticato la sua decisione arbitrale, poi si è lasciato andare ad applausi continui. E così è scattato il secondo giallo verso il giocatore dell’Atalanta: nel finale è stato espulso anche Bastoni. E se lo avesse fatto tutta la squadra bergamasca? Sicuramente non avrebbe potuto espellere tutti i giocatori di Gasperini.

Ora l’Atalanta dovrà recuperare sei punti dall’Inter che vola in solitaria in Serie A: anche il Napoli ha perso un’occasione ghiotta collezionando soltanto un pari in casa del Venezia. Ancora una volta Massa è stato permaloso per alcuni gesti interpretati da parte di Ederson. Il centrocampista brasiliano è stato così espulso dal direttore di gara: c’è un episodio simile anche con l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che lo chiamò ‘permaloso’ dopo la sua decisione.

L’arbitro è stato ancora una volta molto fiscale: anche Gasperini ha rivelato che spesso si chiude un occhio per una protesta. Ederson successivamente ha sbagliato ad applaudire e così Massa è stato costretto a cacciarlo fuori anzitempo. L’intera squadra bergamasca ha protestato a più non posso sempre con rispetto, ma la decisione era già arrivata: un nuovo episodio da analizzare con le pinze per non ripetere gli errori del passato.