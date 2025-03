Errore grave a Bergamo, il gesto di Massa che nessuno ha visto

L’arbitro Massa ha espulso nella ripresa Ederson: spunta il gesto che nessuno ha visto. La critica feroce verso il direttore di gara da parte dell’ex direttore di gara

Sono stati attimi concitati in occasione del doppio cartellino giallo estratto al centrocampista dell’Atalanta Ederson. Il brasiliano ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco: ecco la mossa a sorpresa dell’arbitro Davide Massa, il suo gesto inaspettato a cui nessuno ha fatto caso.

Ancora una vittoria decisiva da parte dell’Inter che continua a volare in classifica. L’arbitro della sfida, Davide Massa, si è reso protagonista di una espulsione che ha fatto suscitare più di qualche polemica. A distanza di ore è apparsa una critica feroce nei suoi confronti anche da parte dell’ex arbitro: ecco il motivo del suo gesto tutto da spiegare. Un’autentica sfida a distanza con Napoli ed Inter: l’Atalanta non mollerà fino alla fine, ma ha perso le staffe anche l’allenatore Gian Piero Gasperini.

Atalanta, la verità sul gesto di Massa: nessuno ci ha fatto caso

Come svelato dall’ex arbitro Graziano Cesari il comportamento di Davide Massa dovrà essere rivisto in occasione dell’espulsione di Ederson. Il centrocampista brasiliano è stato preso di mira dal direttore di gara dopo aver concesso un angolo: “Un arbitro bravo come lui interrompe l’azione. E poi perché va verso il calciatore? Lo sai che arrivano le proteste”, il suo commento a caldo ai microfoni di Canale 5 durante la trasmissione Pressing.

Lo stesso ex arbitro Cesari si è sorpreso dell’atteggiamento del direttore di gara visto che vanta una grande esperienza a livello internazionale: “Poteva gestire tutto meglio”. Ora il Napoli cercherà di restare attaccato all’Inter, ma gli azzurri hanno sprecato ancora un’occasione ghiotta in vista dello Scudetto.

Anche l’opinionista Rai ed ex calciatore, Daniele Adani, ai microfoni di Domenica Sportiva ha puntato il dito contro la sua decisione definita ‘grave’. Per lui ci sono tre falli di Thuram in area di rigore su Ederson che, per spazzare via la palla, la manda in calcio d’angolo: “La cosa più difficile è la lettura del calciatore. Per me è un errore grave“.

La decisione arbitrale di Massa continuerà a far parlare nelle prossime ore, ma ora c’è tempo di riflettere anche grazie alla sosta Nazionale. Conte non vede l’ora di recuperare a tempo pieno David Neres per il rush finale passando nuovamente al 4-3-3. Il Napoli lotterà fino alla fine per ambire a grandi palcoscenici, certo del posto nella prossima edizione di Champions League.