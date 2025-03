Serie A, non è ancora da big: “Sembra di stare in quarta serie”

Conte ha riportato in alto il Napoli, ma ora i tifosi continuano a sognare lo Scudetto. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo attacco feroce verso l’allenatore di Serie A

Saranno due mesi intensi per conoscere il futuro della squadra azzurra. Conte ha perso in casa del Como a causa di diverse disattenzioni difensive, ma il gioco espresso dal calcio di Cesc Fabregas è stato finora davvero entusiasmante. Pochi minuti fa è arrivata la critica dell’esperto giornalista, Michele Criscitiello, che ha svelato tutti i suoi motivi nel suo editoriale a Sportitalia.

Antonio Conte prenderà una decisione in tempi brevi per il suo futuro. Ora l’allenatore del Napoli cercherà di arrivare fino in fondo lottando con Inter ed Atalanta per la conquista dello Scudetto, ma i nerazzurri continuano a vincere in campionato. Ancora tre punti importanti per la squadra di Simone Inzaghi che non ha intenzione di mollare la presa anche gli impegni in Champions League e in Coppa Italia.

Soltanto al termine della stagione Conte si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis per programmare i prossimi obiettivi futuri della squadra azzurra. Spunta la feroce critica nei confronti dell’allenatore di Serie A: “Non stiamo in quarta serie”.

Serie A, la critica feroce verso l’allenatore: la verità

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, si è lasciato andare ad una nuova critica nei confronti di Cesc Fabregas che sta esprimendo un ottimo calcio alla guida del Como. Proprio l’allenatore spagnolo ha vinto contro Conte qualche settimana fa facendo perdere punti importanti al Napoli.

I suoi atteggiamenti sono considerati da Serie D per il celebre giornalista campano: “Lo avevo già detto tre settimane fa. Cesc ha dei limiti, non sa stare in panchina. Si agita e rincorre il quarto uomo”. Nelle ultime settimane lo spagnolo è stato accostato alle big milanesi, come Inter e Milan, che hanno pensato a lui per la prossima stagione.

Fabregas sta pagando un po’ di inesperienza alla sua prima grande stagione da protagonista in Serie A: per il giornalista di Sportitalia, ha bisogno di tempo per essere da big perchè rischia di fare buco nell’acqua come Thiago Motta. Il Como ha iniziato a programmare già per il futuro con diversi acquisti di livello arrivati a gennaio. L’allenatore spagnolo è pronto a restare per un altro anno sulla panchina del Como per puntare subito alla zona Europa.