Napoli, esonero Conte come Mazzarri: l’annuncio in radio

La sosta Nazionale è arrivata al momento giusto per recuperare subito le energie. Spunta il paragone con Mazzarri esonerato nella passata stagione: ecco la media da retrocessione

Il Napoli continua a sognare per lo Scudetto, ma nelle ultime settimane è arrivata soltanto una vittoria contro la Fiorentina. Tanti pareggi collezionati dalla squadra azzzurra che ha fallito numerosi appuntamenti in questo percorso in campionato. Ecco la nuova critica nei confronti di Antonio Conte che ha dovuto attraversare anche momenti delicati: il paragone a sorpresa con Mazzarri.

Dopo la vittoria al Maradona contro la Fiorentina, il Napoli continua a non essere continuo in Serie A. Ancora un passo falso in campionato contro il Venezia: pochi minuti fa è arrivata la feroce critica nei confronti di Antonio Conte paragonando il suo percorso a quello di Walter Mazzarri nella passata stagione.

La squadra azzurra recupererà David Neres pronto a volare sulle fasce dopo la sosta Nazionale: il brasiliano sarà pronto per la sfida al Maradona contro il Milan. Il calendario del Napoli sarà comunque complicato: dopo i rossoneri per Conte ci sarà anche il Bologna che sta volando sempre più in alto superando la Juventus al quarto posto.

Napoli, la mossa a sorpresa: media da retrocessione

Pochi minuti fa è arrivato il nuovo annuncio in radio su Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha collezionato soltanto un pari in casa del Venezia con la squadra di Eusebio Di Francesco che lotta per non retrocedere.

Il noto procuratore, Enrico Fedele, ai microfoni di Radio Marte ha paragonato il percorso attuale di Conte a quello di Mazzarri: “Con le stesse statistiche, è stato esonerato”. Successivamente ha ribadito come il Napoli abbia una media da retrocessione, ma si trova a pochi punti dall’Inter.

Un momento delicato per vincere lo Scudetto: tanti punti persi in queste settimane per Antonio Conte che ora dovrà registrare l’attacco. Per vincere il campionato servirà qualcosa in più: Neres è pronto per una maglia da titolare con l’allenatore azzurra che vuole rivoluzionare l’undici di partenza. Il Napoli ha bisogno di ricambi anche in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici con il possibile ritorno in Champions League.

Ancora pochi mesi per completare il percorso di crescita, ma gli azzurri dovranno difendersi anche dal terzo posto occupato attualmente dall’Atalanta che ha fame di rivalsa dopo la sconfitta contro l’Inter.