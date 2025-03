Rabbia Napoli, rivoluzione in Serie A: “Fare come nel rugby”

In Europa la musica cambia esponenzialmente, mentre in Serie A c’è un dato spaventoso messo in risalto anche durante la sfida contro il Napoli: spunta la verità dell’ultim’ora

Antonio Conte si mangia continuamente le mani dopo la sconfitta dell’Atalanta, ma il Napoli dovrà subito pensare alla prossima sfida di campionato contro il Milan. Un momento decisivo per avere la meglio nei prossimi mesi, ma spunta il dato davvero terribile. Ecco la verità in ottica futura per un cambiamento totale.

La squadra azzurra è rimasta impantanata tra le lagune di Venezia: Antonio Conte non è ancora fuori dai giochi per lo Scudetto, ma non è riuscito ad approfittare della sconfitta dell’Atalanta. L’Inter è salda al primo posto grazie alla vittoria di Bergamo, ma ora è spuntata fuori una nuova polemica per la sfida disputata contro la squadra di Eusebio Di Francesco. C’è un dato della partita che nessuno ha notato: ecco la verità nel dettaglio.

Napoli, la rivolta sui social: c’è un dato da dimenticare

I dati della Serie A hanno evidenziato un tempo effettivo di soltanto 49 minuti di gioco su 100 totali. Ormai il gioco del calcio sta prendendo una brutta piega con numerose perdite di tempo in campionato. Spunta così la rivolta dei tifosi e degli esperti sui social: “Bisognerà fare come nel rugby” con due tempi da 40 minuti per dare così più importanza a tutto il movimento italiano e mondiale.

Un’idea clamorosa, ma di fondamentale importanza per salvare il gioco del calcio anche in vista degli anni futuri. I giovani italiani si appassionano sempre di più alla Kings League con tante situazioni movimentati rispetto ai 90 minuti più recuperi nel calcio. Qualcosa dovrà cambiare nel futuro immediato per ridare il giusto valore al calcio giocato in Italia e non solo.

Troppe perdite di tempo nell’arco della partita: anche in Venezia-Napoli si è giocato troppo poco per lo spettacolo. I calciatori della Serie A hanno così difficoltà quando affrontano le squadre europee abituate a divertirsi nei novanta minuti. Una visione completamente differente, ma in Italia rischia di scomparire a poco a poco tutto il movimento chiamato calcio a partire dai più piccoli. La Figc dovrà intervenire con giuste regole per mettere sempre al centro il gioco: il tempo effettivo sarà la prossima rivoluzione in Serie A prendendo spunto anche dagli altri sport come il rugby.