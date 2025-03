Venezia-Napoli: blitz di Manna dopo il match, sgarbo all’Inter

Il direttore sportivo insieme a Conte sta già lavorando in modo molto attento al futuro. Possibile uno scippo ai nerazzurri nel prossimo calciomercato

Venezia-Napoli non è stata solo la partita di campionato, ma anche l’occasione di iniziare a intavolare alcune trattative di calciomercato anche per il futuro. Niente di certo o di ufficiale per il momento. Anche se non possiamo escludere che Manna abbia avuto un colloquio con i dirigenti neroverdi per magari parlare di qualcosa in ottica estiva. Sappiamo che i rapporti tra le parti sono buoni (vedi l’operazione Zerbin) e ci sono alcuni giocatori della squadra di Di Francesco presenti nella lista del direttore sportivo partenopeo a partire da Oristanio.

Se non abbiamo la certezza di colloqui con il club lagunare, c’è la sicurezza che Manna ha parlato con un calciatore del Venezia subito dopo la partita. A confermarlo è un video pubblicato da cn24. Una chiacchierata informale, ma non è da escludere che ci possa essere qualcosa di più durante il calciomercato estivo soprattutto in caso di retrocessione. Per adesso siamo in una fase molto embrionale del tutto. La stima del direttore sportivo nei confronti del giocatore è risaputa e vedremo se magari i partenopei affonderanno il colpo anche per non dare una pedina simile all’Inter.

Calciomercato Napoli: asse con il Venezia, non solo Oristanio

La vicenda Oristanio è ormai risaputa. Il calciatore accetterebbe volentieri la destinazione Napoli e un pensierino a Castel Volturno lo stanno facendo, ma non è sicuramente la priorità. Discorso diverso, invece, per questo calciatore. Ad oggi non c’è nulla di particolare, ma Manna lo conosce molto bene e la stima nei suoi confronti non è mai mancata. Naturalmente da qui fino alla fumata bianca c’è tanta strada da fare. Il colloquio fuori dal Penzo, però, può essere un indizio da non sottovalutare.

Sappiamo come il centrocampo del Napoli la prossima stagione potrebbe essere rivoluzionato. E chissà che durante il calciomercato estivo non si decida di puntare su Nicolussi Caviglia. Il classe 2000 in questa stagione sta crescendo molto e di lui si è parlato tanto in chiave Inter. Ma Manna lo conosce bene per averlo avuto alla Juventus e non è da escludere un sondaggio. Il colloquio di Venezia è stato un semplice saluto e vedremo se poi ci sarà altro oppure no.

Di certo il Venezia riscatterà Nicolussi Caviglia dalla Juventus al termine della stagione per poi rivenderlo durante il calciomercato estivo. Il Napoli, visti gli ottimi rapporti con i lagunari, un pensierino potrebbe anche farlo magari inserendo nell’operazione anche il cartellino di Zerbin.