Napoli: si sblocca l’affare, secondo rinforzo per Conte

Dopo Marianucci, Manna potrebbe chiudere un secondo colpo molto importante. Il club ha individuato il sostituto e la firma ora è davvero vicina

La partita contro il Venezia ha confermato che in inverno sono stati commessi troppi errori ed ora Manna non vuole più sbagliare. Il direttore sportivo ha capito che muoversi tardi rischia di compromettere una intera stagione e in queste settimane sta sondando diversi profili in vista della prossima estate. Lo sguardo del braccio destro di ADL è rivolto principalmente ai campionati esteri anche perché in Italia i prezzi di alcuni obiettivi sono elevati a causa della concorrenza.

E un nome potrebbe ritornare in auge magari già a partire dalle prossime settimane. L’affare di calciomercato non è mai stato considerato realmente chiuso soprattutto se Conte dovesse pensare di ritornare ad una difesa a tre. Naturalmente per il momento si è nel campo delle ipotesi. Ma il club sembra avere ormai individuato il sostituto e quindi un tentativo durante il prossimo calciomercato non è assolutamente da escludere. La certezza è rappresentata dal fatto che Manna e ADL vogliono andare a rinforzare il Napoli per dare anche un chiaro messaggio al proprio tecnico.

Calciomercato Napoli: non solo Marianucci, altro colpo in difesa

Il primo colpo estivo del Napoli ha un cognome ed è quello di Marianucci. Ma il club non si fermerà qui nonostante il rinnovo di Juan Jesus. Innanzitutto bisognerà capire se il centrale riuscirà a confermarsi oppure andrà in prestito per poi ritornare a giugno 2026. L’altra cosa da individuare sarà il modulo. Non è da escludere che Conte decida di ripartire da una difesa a tre e in quel caso ci sarebbe bisogno di almeno altri due centrali.

Uno dei nomi che resta sulla lista di Manna è Kiwior. Il polacco ormai da tempo è in rotta con l’Arsenal e i Gunners sono pronti a venderlo nel prossimo calciomercato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Partenza che potrebbe consentire ai londinesi di andare con forza su Hato dell’Ajax. Secondo le informazioni di TFR Football, il club inglese ha messo nel mirino il giovane centrale olandese che piace molto anche al Napoli.

Ma la valutazione dei lancieri di 47 milioni di euro frena il Napoli. Per questo motivo Hato potrebbe andare all’Arsenal con Kiwior che farebbe il percorso per raggiungere gli azzurri e Conte nel prossimo calciomercato. Al momento non è altro che una ipotesi e quindi bisognerà attendere i prossimi mesi. Ma le idee sono molto chiare e quindi vedremo cosa succederà durante la sessione estiva.