“Campionato falsato”, scatta la denuncia alla Procura Figc

La partita contro il Venezia ha portato un avvocato ad avanzare una richiesta di effettuare alcune verifiche per chiarire meglio la regolarità della Serie A

Da Napoli non ci stanno. Il pareggio contro il Venezia ha segnato molto l’ambiente soprattutto dopo la vittoria dell’Inter. Uno Scudetto che in questo momento inizia ad allontanarsi e sono in molti che si chiedono realmente quanto questa squadra può ambire a traguardi importanti. Naturalmente ancora mancano nove partite e può succedere di tutto, ma ci sono dei piccoli segnali che preoccupano molto i tifosi partenopei. Il rischio è quello di dover fare i conti con una situazione penalizzante nella corsa al titolo.

Così l’avvocato Erich Grimaldi, dà sempre in prima linea nel chiedere il rispetto delle regole, ha avanzato una richiesta alla Procura FIGC di verificare se questo campionato è regolare oppure se in Serie A c’è un aiuto per quanto riguarda l’Inter. La sensazione è che si voglia penalizzare il Napoli in questa corsa che diventa sempre più intensa. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi vedremo se ci si muoverà in questo senso oppure alla fine da parte degli organi federali non ci saranno delle modifiche in questo senso.

La richiesta dell’avvocato e cosa rischia la Serie A

Non è la prima volta che si evidenziano delle problematiche simili, ma possiamo dire che si tratta di un qualcosa di particolarmente inedito visto che la richiesta è arrivata direttamente alla Procura FIGC. Per il momento gli organi federali non hanno comunicato nulla considerato anche il fatto che parliamo di una questione molto delicata. Ma di certo l’avvocato non ha intenzione di fermarsi qui e continuerà la sua battaglia.

In particolare, Grimaldi si è soffermato sul campo poco bagnato e sulla questione dell’orario delle sfide. Secondo quanto riferito il legale, il Napoli ha giocato ben tre volte alle 12:30 mentre i nerazzurri zero. Una vicenda, l’ultima, che tiene banco ormai da tempo nel nostro campionato sulla disparità di trattamento. E alla quale non si riesce a trovare una soluzione. Sul tema campo c’è da dire che le immagini Dazn hanno confermato che l’irrigazione è avvenuta, ora però anche in questo caso ci vorrebbe una norma singola.

Per il momento la richiesta di Grimaldi è quella di avere delle regole chiare e non nascondere niente. Naturalmente non c’è alcun rischio per quanto riguarda la nostra Serie A e difficilmente ci saranno degli interventi da parte degli organi federali. Ma l’avvocato ha messo in evidenza questa cosa nella speranza di dare una mano al Napoli nella corsa Scudetto.