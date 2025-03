Accordo a sorpresa con Meret, firma subito: cifre e dettagli

Di lui si parla troppo poco o lo si fa solo quando commette degli errori, ma Alex Meret è pronto a prendersi quello che si merita.

Stando alle ultime notizie, infatti, gli agenti del portiere azzurro si sarebbero messi al lavoro per riuscire a premiare il loro assistito degli sforzi e dei progressi fatti nell’ultimo periodo, riuscendoci tra l’altro. Sarebbe infatti stato raggiunto un accordo completamente a sorpresa per la firma di Alex Meret, che messo al corrente non ha esitato un secondo ad accettare queste tipo di condizioni, nonostante siano diverse rispetto a quello delle quali si era inizialmente parlato.

Accordo con Meret: firma subito

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alex Meret, che dopo la scorsa burrascosa stagione sembrerebbe essere tornato ai livelli dell’anno dello scudetto, e non è un caso che oggi il Napoli stia lottando nuovamente per questo obiettivo. Se oggi la formazione di Antonio Conte è lì in classifica è anche per merito delle parate dell’estremo difensore friulano, uno dei giocatori più rivitalizzati dalla cura del salentino.

Eppure queste prestazioni non avrebbero ancora spinto il Napoli a rinnovargli il contratto, anche se la situazione dovrebbe presto capovolgersi, soprattutto se si considera quanto trapelato proprio in queste ore sul futuro del numero 1 partenopeo.

Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira, è una questione di tempo prima che Meret prolunghi, anche perché le ultime discussioni tra le parti avrebbero dato esito positivo, nonostante le condizioni sarebbero leggermente cambiate rispetto a quelle originali. Eppure, nonostante questo, il portiere è pronto a legarsi ancora più a lungo al club partenopeo, sicuro che l’azzurro sia il colore che faccia al caso suo ma che soprattutto con la fiducia di Antonio Conte possa presto conquistarsi anche il posto in Nazionale, che resta per il momento saldamente nelle mani, e nei guantoni, di Gianluigi Donnarumma. Ma in futuro mai dire mai.

Meret ha detto sì: svelati cifre e dettagli

Alex Meret ed il Napoli proseguiranno ancora insieme. Non c’è ancora nulla di ufficiale, sia chiaro, ma i discorsi tra le parti starebbero viaggiando spediti in questa direzione. Il contratto resta comunque in scadenza il prossimo giugno, ma l’impressione è che prima del 30 del mese possa arrivare la tanto attesa fumata bianca, quella che permetterà al friulano di indossare ancora per qualche anno la maglia numero 1 dei partenopei.

Stando dunque a quanto riportato da Nicolò Schira, la nuova proposta presentata dal Napoli prevederebbe il rinnovo di contratto per un solo anno con opzione unilaterale a favore del club fino al 2027. Pur di proseguire in azzurro Alex Meret è disposto ad accettare senza troppi problemi queste condizioni, così come quelle relative allo stipendio, che dovrebbe aggirarsi poi attorno ai 2,5 milioni di euro. Almeno questa è la situazione attuale, ma occhio ad eventuali colpi di scena, soprattutto quelli provenienti dall’estero.