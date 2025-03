Scambio deciso con Raspadori: Conte ha già detto sì

Il futuro di Giacomo Raspadori a Napoli resta in forte dubbio nonostante una seconda parte di stagione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’81 partenopeo potrebbe finire al centro di un clamoroso scambio di mercato che avrebbe potuto infuocare già la scorsa sessione di calciomercato. Come in quel caso la situazione è tutta da valutare, anche perché ci sarebbero (ovviamente) da prendere in considerazione le volontà dei giocatori coinvolti, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia quella giusta.

A confermarlo anche la risposta positiva di Antonio Conte, che potrebbe essere in prima linea quest’estate per riuscire a chiudere quest’operazione.

Raspadori cambia squadra: svelato dove giocherà

Il futuro di Giacomo Raspadori non sembrerebbe essere a Napoli nella prossima stagione, nonostante l’81 partenopeo abbia riconquistato fiducia ma soprattutto credibilità nell’ultimo mese e mezzo, dove è riuscito ad alternare prestazioni di livello a gol decisivi, come quello di domenica scorsa contro la Fiorentina.

Nei piani di Antonio Conte Raspadoeri non sembrerebbe però esserci. Un vero peccato considerate le qualità del giocatore, che però rischierebbe di rimanere ai margini del progetto tecnico partenopeo nella prossima stagione. Ed è per questo che si starebbe cominciando a valutare la possibilità di lasciare Napoli, soprattutto se l’interesse del quale si sta parlando oramai da gennaio dovesse effettivamente concretizzarsi.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe palesarsi nuovamente l’interesse della Roma per Giacomo Raspadori, che come anticipato potrebbe finire al centro di uno scambio sul quale le due squadre avrebbero discusso già lo scorso gennaio. Per un motivo o per un altro non è andato in porto, ma con l’estate di mezzo ci potrebbe essere tutto il tempo a disposizione per riuscire a definire quei dettagli che invece due mesi fa non avevano permesso a Napoli e Roma di raggiungere la fumata bianca.

Scambio con Raspadori: in estate si chiude

Giacomo Raspadori potrebbe lasciare Napoli in uno scambio. O almeno queste sarebbero le ultime indiscrezioni trapelate in merito al futuro dell’81 partenopeo, che in questi ultimi mesi di stagione si giocherà comunque la permanenza in azzurro nonostante stia risultando essere sempre più decisivo nella folata finale allo scudetto.

Da capire se effettivamente uno scenario del genere si realizzerà, ma il sì di Antonio Conte potrebbe sbloccare prima del tempo l’operazione. Ma chi dovrebbe essere il giocatore che la Roma metterebbe sul piatto agli azzurri? Lo stesso del quale si è parlato tanto, forse anche troppo, nello scorso calciomercato invernale, ovvero Lorenzo Pellegrini. A differenza di altri suoi compagni, la cura Ranieri è servita poco e nulla al 7 giallorosso, che continua ad alternare prestazioni di livello ad altre troppo deludenti, che potrebbero costargli la conferma.