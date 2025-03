Napoli, allarme Raspadori: la decisione di Conte

Novità importanti per quanto riguarda Giacomo Raspadori con l’ultim’ora in casa Napoli. Ecco la nuova decisione dell’allenatore azzurro

Il Napoli è pronto a tornare in campo subito al Maradona per affrontare la Fiorentina dopo il pari contro l’Inter. Un momento decisivo per prendere già le prossime decisioni per scendere in campo contro la formazione viola: ecco la verità sulla posizione di Giacomo Raspadori.

Saranno giorni di riposo assoluto prima di tornare in campo martedì a Castel Volturno per preparare la prossima sfida. Il Napoli ha le idee chiare per tornare a vincere dopo un mese di febbraio terribile: servono i tre punti per restare attaccato all’Inter che sarà impegnata contro il Monza. Gli azzurri proveranno ad avere la meglio contro la formazione viola guidata dall’allenatore napoletano Raffaele Palladino, originario di Mugnano di Napoli. Spunta la nuova scelta su Giacomo Raspadori: le ultime in casa azzurra.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: le ultime su Raspadori

Come svelato dal giornalista de La Repubblica, Pasquale Tina, ai microfoni di Radio Marte Conte potrebbe pensare all’esclusione di Giacomo Raspadori contro la Fiorentina per passare al 4-3-3. Olivera è pronto a tornare titolare sulla fascia sinistra, mentre Spinazzola agirà come esterno offensivo. In questo caso lo stesso attaccante azzurro, impreciso contro l’Inter, potrebbe sedersi nuovamente in panchina in vista della sfida contro la Fiorentina.

Novità tattiche importanti per Antonio Conte che potrebbe così rivoluzionare ancora una volta il sistema di gioco. Tutto può cambiare in ottica futura: l’allenatore del Napoli ha dimostrato di essere più eclettico rispetto al passato senza restare ancorato ad un unico sistema di gioco.

Saranno giorni decisivi per tornare così a lavorare sul campo: la prova offerta contro l’Inter ha dato maggiore coraggio alla squadra azzurra che continua a credere al sogno Scudetto. Un momento decisivo per reagire subito per tornare al primo posto: tutto dipenderà anche dai risultati che collezionerà l’Inter che avrà lo scontro diretto contro l’Atalanta.

Un mese di marzo decisivo per i nerazzurri che scenderanno in campo anche nel doppio confronto di Champions League contro il Feyenoord. Il Napoli dovrà così cercare di vivere intensamente le undici finali in Serie A: sulla carta il calendario degli azzurri è più semplice, ma ogni sfida sarà sentita in ogni minimo dettaglio. Possibile turno di riposo per Raspadori: Lukaku sarà ancora confermato al centro dell’attacco dopo la grande prestazione offerta contro l’Inter.