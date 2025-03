Napoli: Okafor risponde a Conte, il messaggio è chiaro

Lo svizzero è stato sicuramente uno tra i più ‘bersagliati’ dal tecnico leccese dopo il suo arrivo. Ma la risposta è assolutamente positiva

Noah Okafor e il Napoli: un matrimonio che inizia a decollare. Il suo arrivo alla corte di Conte è stato sicuramente in sordina. In molti si aspettavano un nome più importante per sostituire Kvaratskhelia. Poi, come ormai ben sappiamo, molte trattative non sono decollate e alla fine si è deciso di puntare tutto sul giocatore svizzero. Una scelta che in un primo momento ha lasciato tutti perplessi, ma ora sembra dare i primi effetti positivi.

Il giocatore, infatti, sta crescendo e anche contro l’Inter ha dimostrato di poter dare una mano importante. Naturalmente la strada per vederlo titolare e in forma è assolutamente lunga. Ma i messaggi che arrivano da Okafor sono molto chiari e rappresentano una sorta di risposta allo stesso Conte. Ora la palla passa al tecnico: chiamato a decidere quando schierare lo svizzero dal primo minuto.

Napoli: Okafor vuole la maglia da titolare, cosa ha fatto

La stima di Conte nei confronti di Okafor non è mai mancata, ma sicuramente la condizione dello svizzero non era quella che ci aspettava. Il tecnico ha chiesto sempre pazienza per l’ex Milan e diciamo che per il momento tutti sono stati davvero molto bravi ad attenderlo. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata e il giocatore è pronto a spingere per cercare di conquistare la maglia da titolare. Compito non semplice, ma i primi segnali sono sicuramente positivi.

Okafor ha deciso di allenarsi anche durante il giorno di riposo per migliorare ancora di più il suo stato di forma. In questo momento non c’è la possibilità di fermarsi. Un qualcosa di davvero particolare, ma che conferma la volontà del giocatore di ritornare il prima possibile ai livelli che gli competono e dare una mano al Napoli.

Sappiamo che con il rientro tra i titolari di Neres tutto si complicherà per Okafor, ma lo svizzero ha intenzione di giocarsi le proprie carte nel finale di stagione e la scelta di allenarsi anche durante il giorno di riposo è la conferma. Un’arma in più per il Napoli e per Conte in una volata Scudetto dove i dettagli faranno la differenza e vedremo se l’ex Milan sarà decisivo per regalare una gioia importante ai tifosi partenopei.