Napoli: Conte ha deciso, nuovo ruolo per Olivera

Il difensore uruguaiano sta sicuramente smaltendo nel migliore dei modi il suo problema fisico e nelle prossime ore possibile una novità

È un Napoli che inizia a pensare alla Fiorentina. Nonostante Conte ha dato un lunedì di riposo alla squadra, il pensiero del tecnico è sicuramente rivolto alla partita contro la Viola. Una sfida sicuramente non semplice visto le qualità presenti nella squadra di Palladino. Per questo motivo l’allenatore leccese ha voglia di alzare il livello di attenzione e magari anche di qualità della squadra se si guarda al primo tempo.

L’idea del tecnico è comunque quella di non distaccarsi molto dal 3-5-2 visto che dando delle risposte importanti. Resta da capire, però, il ruolo di Olivera. Come riferito da Il Mattino, il difensore ha pienamente recuperato ed ora va trovata una sistemazione in campo. Difficile in questo momento pensare ad una posizione ben precisa vista anche la sua duttilità, ma Conte ha una idea molto chiara e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: la decisione di Conte su Olivera

Il passaggio ad una difesa a 4 è stato dovuto proprio al fatto che, a parte Spinazzola, nessuno degli esterni era in grado di fare il quinto a centrocampo. Poi la crescita importante di Politano ha portato Conte a ritornare un po’ indietro e riproporre il modulo iniziale anche a causa di una emergenza sulla sinistra. A questo punto non ci attendiamo delle particolari novità e per Olivera ci sarà il nuovo ruolo in campo.

Il terzino, infatti, dovrà per forza fare l’esterno di centrocampo. Un ruolo che non predilige assolutamente, ma che può assolutamente ricoprire garantendo sia copertura che spinta offensiva. Naturalmente il suo inserimento porterebbe Spinazzola in panchina e un Napoli leggermente differente rispetto alle ultime uscite. Ma, considerando anche il modo di attaccare della Fiorentina, può essere davvero la mossa giusta.

Naturalmente Conte si prenderà del tempo prima di fare le sue scelte. La volontà da parte del tecnico del Napoli è sicuramente quella di mettere in campo la migliore formazione possibile e gli ultimi dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della partita. Intanto Olivera si candida per una maglia da titolare e a questo punto l’imbarazzo della scelta per l’allenatore c’è e vedremo solamente nel weekend quali saranno le decisioni in quel preciso ruolo.