Napoli: infortunio Olivera, svelata la nuova data del rientro

L’uruguaiano continua ad essere al centro della discussione per il suo infortunio. Ecco quando ritornerà in campo il terzino di Conte

Il Napoli prepara in modo attento la trasferta di Roma contro la Lazio. Una partita molto importante per cambiare passo e cercare di trovare tre punti fondamentali nella corsa Scudetto. Ma a Castel Volturno non tiene solamente banco la partita dell’Olimpico. Da tempo tiene banco la questione infortuni. Se per Spinazzola e Neres non ci sono particolari novità in questo momento, la situazione Olivera è destinata presto ad avere degli aggiornamenti importanti.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Olivera sta accelerando vista i tempi anche per l’emergenza che c’è in quel reparto. La volontà è quella comunque di non prendersi dei rischi inutili e consentire al giocatore di rientrare in campo solamente una volta smaltito il modo definitivo l’infortunio. Quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: gli aggiornamenti su Olivera

Olivera è uno dei giocatori più importanti di questo Napoli e la speranza di Conte è che possa comunque recuperare nel minor tempo possibile per dare una mano ai suoi compagni. In queste ultime ore è uscita la possibilità di un recupero last minute del giocatore. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Secondo le informazioni a disposizione della Rosea, Olivera potrebbe a sorpresa rientrare a disposizione anche per la sfida contro il Como. Una convocazione che gli consentirebbe di ritrovare il campo in attesa dell’Inter, visto che si preannuncia fondamentale per la lotta Scudetto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se alla fine ci potrà essere un recupero lampo oppure si dovrà attendere ancora un po’ per non prendersi rischi che potrebbero rivelarsi inutili.

Il Napoli spera in un recupero di Olivera per il Como, ma in questo priorità resta l’Inter. La sfida Scudetto rappresenta forse il crocevia importante della stagione e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro della situazione.

Olivera in panchina contro il Como?

Olivera mette nel mirino il Como per cercare di ritrovare il campo e arrivare al massimo della condizione contro l’Inter. I nerazzurri rappresentano il vero obiettivo per l’uruguaiano e per Conte vista l’importanza della partita per arrivare alla corsa Scudetto.