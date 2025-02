Infortunio Olivera, svolta negativa: scatta l’allarme per Conte

Infortunio Olivera, arrivano aggiornamenti importanti in relazione alle condizioni del terzino sinistro brasiliano. Si tratta di una svolta non di poco conto e che mette in maniera del tutto inevitabile in allarme Antonio Conte. Il Napoli, infatti, nel prossimo mese si giocherà una buona fetta di Scudetto. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Allo stato attuale delle cose, come è noto, per il Napoli il contesto è a dir poco allarmante. Il tema principale, in tal senso, è rappresentato dal fatto che la squadra sembra essere in riserva. Contro Roma prima ed Udinese poi, infatti, si è accesa la spia ed il carburante, per alcuni profili decisivi fin qui, sembra che si stia per esaurire. Ma non è tutto.

Il calciomercato, infatti, non ha portato in dote le risorse che tutti si aspettavano, compreso Antonio Conte. E per di più è andato via il calciatore più forte, vale a dire Kvaratskhelia, che non è stato sostituito se non con Okafor preso proprio poco prima della sirena. In tal senso, adesso scatta un nuovo allarme che riguarda l’infortunio di Mathias Olivera. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il difensore del Napoli ancora KO: le ultime sulle sue condizioni

Il difensore uruguaiano è stato tra i migliori per distacco della prima parte di stagione, con il suo stop rimediato che però è stata una tegola pesantissima per Conte. Era, a sinistra, il suo punto di riferimento, dal momento che garantiva una spinta praticamente esauribile, pulizia nel palleggio ed anche ottimi interventi in fase di contenimento.

Come sottolineato in una intervista a Radio Marte da Giovanni D’Avino, ex fisioterapista del Napoli, l’infortunio al soleo di Olivera è molto delicato. Trattandosi di un muscolo molto sollecitato, anche quando tornerà in campo servirà estrema attenzione dal momento che è molto elevato il rischio di recidiva. Si tratta di un allarme non di poco conto per Conte.

Infortunio Olivera, scatta l’allarme per Antonio Conte

Secondo la tabella di marcia stilata dal Napoli, Olivera dovrebbe infatti tornare arruolabile per la partita contro l’Inter. La sfida Scudetto. In virtù di queste ipotesi di ricadute, dunque, non è da escludere che Antonio Conte possa temporeggiare da questo punto di vista e non correre rischi anticipando il rientro.