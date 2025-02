Ancelotti torna in Serie A: addio deciso e colpo di scena

Carlo Ancelotti a quanto pare sembra essere pronto a dire addio al Real Madrid ed un club di Serie A a quanto pare ha deciso di affondare il colpo su di lui. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che sarebbe un salto in avanti per il nostro calcio.

Come è noto, siamo al cospetto di uno dei migliori allenatori, per distacco, della storia del calcio. Non tanto per la proposta di gioco delle sue squadre, quanto per gli straordinari successi conquistati. Sempre con la sua classica eleganza e compostezza, dal momento che ha dimostrato di non perdere mai il suo ormai proverbiale equilibrio, come si suole dire in questi casi.

In Serie A è stato praticamente ai limiti della perfezione con il Parma e con il Milan, mentre la sua ultima parentesi, quella al Napoli, è stata da incubo. Per responsabilità sicuramente anche sue, ma soprattutto di uno spogliatoio in cui c’erano troppi problemi non risolti. In tal senso, per il ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A arriva un notevole colpo di scena.

L’ex Napoli può tornare seriamente in Serie A

Quest’anno al Real Madrid le cose non stanno andando benissimo. Almeno nell’immaginario collettivo, dal momento che comunque è al primo posto in Liga ed in Champions League è avanti sul Manchester City in questo spareggio da brividi con gli ottavi di finale in palio. Basta questo rendimento deludente e le due pesanti sconfitte con il Barcellona per renderlo vicino all’addio.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, Carlo Ancelotti potrebbe seriamente salutare la Spagna e tra le opzioni principali ci sarebbe proprio la Roma, squadra in cui ha militato da calciatore ed in cui ha lasciato un pezzo di cuore. Si tratta, a quanto pare, del vero sogno dei Friedkin, che stanno lavorando per portare il tecnico del Real Madrid nella Capitale.

Ancelotti di nuovo in Serie A: colpo di scena e annuncio

Sarebbe sicuramente una soluzione suggestiva e la notizia di un concreto interessamento ha cambiato tutto. Al di là di questo, però, resta assolutamente in piedi la pista Nazionale brasiliana, che da anni ormai si sta muovendo sulle sue tracce e che vorrebbe regalarsi uno come Ancelotti nel ruolo di commissario tecnico.