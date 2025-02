Napoli, nome a sorpresa col Sassuolo: annuncio dell’agente

Il Napoli continua a sondare il calciomercato internazionale in cerca dei rinforzi giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo direttamente dal Sassuolo ed in tal senso l’annuncio dell’agente cambia completamente gli scenari. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri continuano a sondare il calciomercato internazionale dal momento che in estate non possono neanche pensare di ripetere gli errori che sono stati commessi da questo punto di vista nelle ultime due annate. In tal senso, sono state percorse tante strade sbagliate: prima calciatori strapagati che non hanno avuto nessun impatto sulla realtà azzurra, poi un immobilismo ingiustificato.

Per fortuna, della luce si è vista in estate, dove invece è stato fatto praticamente tutto alla perfezione. Adesso, però, a sorpresa in vista dell’estate c’è anche da risolvere la grana legata all’erede di Khvicha Kvaratskhelia. In tal senso, arrivano le parole dell’agente del calciatore del Sassuolo, sicuramente una delle stelle, che spiega come stanno realmente le cose.

Nome a sorpresa dal Sassuolo: le ultime notizie a riguardo

Come era facilmente immaginabile visto il livello della squadra, il Sassuolo sta dominando letteralmente in Serie B dal momento che si tratta di una realtà che c’entra poco o nulla con quella dimensione. Sono tanti i profili interessanti che si stanno mettendo in mostra in neroverde ed in tal senso arriva adesso un importante aggiornamento. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In una intervista concessa a Style TV, l’agente di Armand Laurientè, vale a dire Roberto Meloni, tra i migliori in questa annata del Sassuolo. In tal senso, su esplicita domanda, ha spiegato come il Napoli a gennaio non si sia fatto vivo per il francese e per questo la trattativa, di fatto, non è mai partita. Tenendo conto delle sue doti, poteva essere preso in esame come profilo.

Napoli, annuncio dell’agente del talento del Sassuolo: le ultime

In estate sono arrivate offerte da circa 15 milioni di euro, rispedite al mittente dal Sassuolo. Per questo se il Napoli vorrà puntare su Laurientè deve sborsare, secondo l’agente, una cifra tra i 15 ed i 20 milioni. Per lui in questa annata sono già arrivati 13 gol in Serie B, con anche 5 assist messi a referto per i compagni.