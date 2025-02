Napoli, Conte cambia ancora: ruolo inedito per Politano

Antonio Conte è pronto a cambiare ancora una volta il volto del suo Napoli vista l’emergenza con la quale sta facendo i conti nell’ultimo periodo. In tal senso, il tecnico valuta di proporre Matteo Politano, un suo pupillo, in un ruolo del tutto inedito. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il Napoli sta facendo i conti a tutti gli effetti con una situazione di autentica emergenza. Per motivi a dir poco ovvi. Antonio Conte ha praticamente gli uomini contati quasi in ogni zona di campo, dal momento che i titolari indisponibili sono diversi. Tornerà per fortuna Alessandro Buongiorno, che si andrà a collocare nuovamente al centro della linea difensiva.

Si tratta, però, di fatto, dell’unica notizia positiva che arriva per il tecnico ex Juventus ed Inter, che infatti è pronto a cucire addosso alla sua squadra un nuovo abito. Nella speranza di far fronte a questa emergenza dilagante. In tal senso, la chiave per questa svolta di natura tattica è rappresentata da Matteo Politano, che potrebbe essere riproposto in un ruolo inedito.

Napoli, le ultime dall’infermeria: Conte in ansia

Nonostante inizialmente venisse considerato incompatibile dal punto di vista tattico con Antonio Conte, ha dimostrato di essere in realtà uno dei suoi più fedeli. Il tecnico non ci rinuncia praticamente mai, dal momento che è troppo importante l’apporto che sa dare alla causa. Soprattutto in fase di contenimento. Ed ora è pronto a cambiargli anche posizione in campo.

Con l’infortunio di Neres, che si è aggiunto a quello di Spinazzola, e con Noah Okafor ancora a mezzo servizio, Conte starebbe valutando per il suo Napoli un passaggio al 3-5-2. Soluzione, questa, molto interessante, dal momento che andrebbero ad agire da quinti di centrocampo Di Lorenzo da una parte e Politano dall’altra, in un ruolo a tutta fascia nuovo per lui.

Ruolo inedito per Politano: le ultime in vista della Lazio

Si tratta di una soluzione che sorprende. Soprattutto perché sarebbe in una posizione inedita anche in termini di versante. Ha sempre giocato a destra nella sua carriera, tranne nella parentesi al Sassuolo in cui ha dato comunque buone sensazioni (sempre in un tridente, però).

Conte, però, si fida ciecamente di Politano. Se avrà le giuste risposte in questi giorni, è una soluzione da tenere per buona in vista di sabato. Una posizione alla Perisic.