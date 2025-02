Napoli: blitz in Turchia, nuovo affare con il Galatasaray

I partenopei iniziano a muoversi anche in ottica futura. C’è un giocatore che piace molto ai partenopei e vedremo se si potrà arrivare alla fumata bianca

È un Napoli che inizia a muoversi in modo reale sul calciomercato. Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, i partenopei sono andati a Istanbul per vedere da vicino un calciatore. Una presenza che conferma l’interesse reale da parte dei partenopei nei confronti del giocatore e a questo punto vedremo se già nei prossimi giorni la trattativa potrebbe sbloccarsi oppure bisognerà attendere l’inizio della sessione di calciomercato estivo per entrare nel vivo di questa operazione.

I rapporti tra Napoli e Galatasaray sono sicuramente ottimi e per questo motivo non è da escludere la possibilità che si possa chiudere questo affare di calciomercato. Il giocatore piace a Manna e Conte e potrebbe essere il primo rinforzo della prossima sessione soprattutto se i turchi dovessero insistere per portare Osimhen in rosa.

Calciomercato Napoli: occhi in casa Galatasaray, i dettagli dell’affare

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Il tecnico sicuramente ha chiesto più volte dei giocatori in grado di poter alzare la qualità dei giocatori per riuscire ad ambire a traguardi ancora più importanti. Per questo motivo i partenopei si stanno muovendo sin da subito per riuscire a chiudere una operazione importante.

Dalla Turchia confermano che il Napoli sta seguendo da vicino il giocatore del Galatasaray Alper Yilmaz. Un nome non sicuramente nuovo visto che i turchi lo avevano messo nella trattativa per far arrivare Osimhen a titolo definitivo. Ma non c’è stata l’apertura da parte dei partenopei. Ora, comunque, gli azzurri stanno lavorando su di lui nella speranza di poter capire meglio le qualità del giocatore e se potrà fare a caso degli azzurri.

Per il momento siamo nella fase delle valutazioni e delle riflessioni. Il Napoli segue da vicino Yilmaz del Galatasaray in ottica calciomercato estivo e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e se si potrà arrivare alla fumata bianca.

Mercato Napoli: fari puntati su Yilmaz

Il Galatasaray è disponibile a far partire Yilmaz durante il calciomercato estivo. Il Napoli lo segue e potrebbe magari preparare una offerta importante già nei prossimi mesi. Difficile che l’attaccante possa essere inserito nella trattativa di Osimhen considerata anche la volontà da parte del nigeriano di non restare in Turchia.