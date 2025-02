Napoli, non solo Raspadori: la nuova alternativa di Conte

Il Napoli è pronto a preparare la sfida contro la Lazio per tornare alla vittoria dopo due pari di fila. Spunta l’alternativa dal primo minuto a Neres: non c’è solo Raspadori

Conte dovrà prendere una decisione in base al modulo da optare in vista della prossima sfida contro la Lazio. Nelle ultime ore si è diffusa anche la notizia di un possibile 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku: ecco la mossa a sorpresa con la nuova alternativa di Conte.

La dirigenza partenopea continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi: spunta la nuova mossa a sorpresa per l’alternativa a Neres. In pole ci sarebbe Raspadori alle spalle di Lukaku, ma ecco la nuova idea caratteristica in vista della prossima gara contro i biancocelesti. Conte cercherà di recuperare anche gli infortunati Olivera e Spinazzola con Neres che tornerà a disposizione soltanto per la sfida contro il Milan dopo la sosta Nazionale.

Napoli, la nuova mossa a sorpresa di Conte: l’alternativa giusta

L’umore in casa azzurra non è dei migliori. Spunta la nuova decisione dell’allenatore azzurro in vista della sfida contro la Lazio: un momento decisivo per riportare alla vittoria il Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cyril Ngonge è pronto anche lui a sostituire l’infortunato Neres. Il talentuoso giocatore belga è entrato nella ripresa contro l’Udinese senza incidere più di tanto: spunta l’alternativa a Raspadori. Conte dovrà decidere anche se optare o meno per il cambio di modulo: ecco la mossa a sorpresa per puntare in alto.

La squadra azzurra sarà rivoluzionata dopo la sfida contro l’Udinese: tornerà dal primo minuto Buongiorno al centro della difesa con il possibile spostamento di Juan Jesus come terzino sinistro. Mazzocchi tornerà a sedersi in panchina dopo le critiche eccessive avvenute nelle ultime ore per la sua prestazioni non troppo esaltante contro la formazione friulana.

Un momento decisivo per raggiungere così nuovamente la vittoria. Il Napoli è pronto a sognare lo Scudetto, ma il percorso è ricco di difficoltà in campo e fuori. Reduce da due pareggi consecutivi, gli azzurri cercheranno di tornare alla vittoria nonostante le numerose assenza di formazione. Ecco la nuova mossa a sorpresa in casa azzurra: ormai ci siamo per la scelta finale tra Raspadori e Ngonge.