Napoli, recupero Olivera: cambia la data del rientro

Mathias Olivera cercherà di recuperare il prima possibile. Ecco la nuova data del rientro del terzino uruguaiano: spunta la mossa a sorpresa

Un momento decisivo per sognare ancora in grande. Il Napoli punterà alla vittoria contro Lazio e Como per poi giocarsi da capolista la sfida Scudetto contro i nerazzurri: ecco la mossa a sorpresa per rivedere in campo Olivera il prima possibile.

Saranno settimane decisive in casa Napoli. Gli azzurri proveranno a tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi collezionati contro Roma ed Udinese: servono i tre punti per mantenere il minimo distacco dall’Inter. L’obiettivo è quello di arrivare ad inizio marzo per giocarsi il tutto per tutto proprio contro i nerazzurri in ottica Scudetto. La squadra azzurra proverà così

Napoli, la nuova mossa a sorpresa: Olivera rischia un lungo stop

Antonio Conte sta pensando anche a come sostituire l’infortunato Neres che starà fuori per circa un mese. Ancora una tegola in casa azzurra: l’allenatore del Napoli ha le idee chiare per affrontare nel migliore dei modi le prossime sfide.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mathias Olivera vorrebbe recuperare il prima possibile dal problema muscolare. Il terzino uruguaiano ha cerchiato in rosso la data del 2 marzo quando c’è in programma il big match contro l’Inter, ma al giorno d’oggi sembra più difficile che mai.

Il Napoli proverà così di raggiungere un traguardo molto ambito ad inizio stagione. L’obiettivo prefissato dalla squadra azzurra è sempre stato quello della qualificazione in Champions League. Ora tutto può cambiare per continuare su questa rotta: il percorso può riservare qualche sorpresa di troppo. Olivera potrebbe anche saltare la super sfida contro l’Inter in programma il 2 marzo: il terzino uruguaiano sta continuando la sua riabilitazione.

Saranno giorni intensi per conoscere il futuro della squadra azzurra martoriata da numerose assenze. Il Napoli proverà così a mettere ancora il turbo per non farsi superare in classifica proprio dall’Inter che continua a macinare punti. Ormai ci siamo per conoscere così il recupero anche di Spinazzola anche lui ai box per infortunio: una nuova mossa a sorpresa per schierare Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Il Napoli continua a sognare in grande nonostante le numerose assenze a causa degli infortuni: ecco la verità decisiva per rivederlo in campo quanto prima.