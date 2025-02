Lazio-Napoli: non solo Neres, altro infortunio pesante in attacco

Si avvicina sempre di più lo scontro tra le due squadre. Per un tecnico non ci sono assolutamente buone notizie: altro guaio fisico

Lazio-Napoli si avvicina e i tecnici sperano di non dover fare conti con altri infortuni. La tegola Neres, come sappiamo, è molto importante per quanto riguarda i partenopei. Un infortunio che lo stesso tecnico sperava di non avere considerato anche il fatto che manca un sostituto all’altezza in quel ruolo. Ma le brutte notizie per gli allenatori non sono finite qui visto che c’è un altro problema nel reparto offensivo.

Stando alle ultime informazioni, un giocatore è a forte rischio per la partita di sabato alle 18. La speranza da parte del tecnico è quella di un recupero in extremis, ma sicuramente le sensazioni non sono assolutamente positive. L’infortunio alla caviglia è da valutare considerato che parliamo di un problema già avuto in passato. Vedremo cosa succederà e quali saranno i tempi di recupero del diretto interessato.

Lazio-Napoli: nuovo guaio per il tecnico

L’assenza di Neres rappresenta non una tegola di poco conto per il Napoli. Sappiamo quanto il brasiliano sia importante per Conte e la mancanza di un sostituto di ruolo è un’altra cosa da risolvere. Vedremo se sarà Raspadori o Ngonge oppure si punterà ad un profilo differente in quella posizione. Ma non è assolutamente finita qui. C’è un altro giocatore che ha alte possibilità di saltare il match per un problema fisico.

Secondo quanto riferito da Leggo, Dia non ha assolutamente smaltito il problema alla caviglia accusato contro il Monza e a questo punto la sua presenza in Lazio-Napoli non è assolutamente certa. La volontà di Baroni è quella di fare un tentativo per averlo almeno in panchina, ma per non si vogliono prendere rischi inutili e quindi scenderà in campo solamente con se il guaio fisico sarà smaltito definitivamente.

Una assenza importante se si pensa anche al fatto che parliamo di un calciatore fondamentale per la Lazio. Ma in questo momento la priorità di Baroni è quella di portare Dia a smaltire questo infortunio e consentirgli di rientrare in campo una volta smaltito in modo definitivo il problema.

Dia a rischio per il Napoli

La presenza di Dia è assolutamente a rischio per Lazio-Napoli. Per il momento si attendono i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e quindi vedremo solo a ridosso del match il destino dell’ex Salernitana.