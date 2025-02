Brutte notizie per Conte: i veri tempi di recupero di Neres

Non arrivano degli aggiornamenti positivi per quanto riguarda il tecnico dei partenopei: il brasiliano rischia di stare ai box più a lungo del previsto

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione David Neres. L’attaccante brasiliano si è fermato dopo il match contro l’Udinese per una lesione alla coscia ed ora si teme sui tempi di recupero lunghi. In un primo momento si era parlato della possibilità di vederlo in campo addirittura per il match contro l’Inter, ma a questo punto è praticamente impossibile. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano di un problema fisico non assolutamente di poco conto e si rischia di dover fare i conti con il suo infortunio ancora per diverso tempo.

Naturalmente la speranza di Conte e del Napoli è che tutto possa rientrare magari già nei prossimi giorni. Difficile, però, che tutto si possa trasformare in realtà considerato che Neres ha bisogno dei suoi tempi per recuperare e ad oggi sembra praticamente impossibile immaginare un rischio solo per quella sfida.

Infortunio Neres: i reali tempi di recupero

In questo momento sembra davvero difficile immaginare i reali tempi di recupero di David Neres. Nelle scorse ore si era parlato della possibilità di vedere il calciatore in campo già ad inizio marzo. Una soluzione che poteva consentire al brasiliano di andare in panchina almeno contro l’Inter, ma ad oggi è praticamente impossibile.

Secondo le ultime indiscrezioni, per Neres si prospettano almeno 40 giorni di stop e questo rende davvero impossibile pensare un suo rientro in campo per il big match contro l’Inter. Possibile un recupero entro fine marzo, ma ad oggi siamo semplicemente nel campo delle ipotesi. Ci vorrà del tempo per capire meglio cosa succederà e quando si potrà rivedere il brasiliano in campo. Ad oggi le risposte non sono positive e per questo motivo non ci resta che attendere e capire.

Sicuramente l’obiettivo del Napoli è quello di averlo a disposizione nel minor tempo possibile Sappiamo quanto Neres sia importante per questa squadra e quindi Conte si aspetta delle buone notizie sul recupero del brasiliano.

Neres rientra in campo a fine marzo?

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. La possibilità di un ritorno in campo a fine marzo per Neres esiste, ma il Napoli spera in un recupero lampo per consentire a Conte di poter nuovamente disporre del brasiliano.