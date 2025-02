Napoli: ADL dice addio, la cifra e le tempistiche

Una notizia bomba scuote l’ambiente partenopeo: a sorpresa il presidente potrebbe passare la mano. Un qualcosa di inaspettato, ma…

De Laurentiis è pronto a vendere il Napoli. Una notizia inaspettata che potrebbe aprire scenari inaspettati in casa partenopea. Secondo le informazioni de La Repubblica, il numero uno degli azzurri sarebbe davvero pronto a valutare le proposte destinate ad arrivare sul tavolo nei prossimi mesi. Una scelta molto particolare, ma che conferma la volontà iniziale da aprte di ADL: ovvero quello di consentire alla squadra di ritornare nel calcio che conta e poi consentirgli magari un futuro molto più roseo anche dal punto di vista economico.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. La volontà di ADL è molto chiara: la cessione del Napoli avverrà solamente in un caso. Per il momento non sembra essere una soluzione imminente o necessaria. Ma resta comunque un qualcosa sul tavolo del presidente proprio per cercare di dare vita ad una nuova era al club.

Napoli: cessione ADL, la volontà del presidente

In questo momento non sembra esserci una necessità nel cedere il Napoli. Per questo motivo De Laurentiis sembra avere un piano ben preciso sia sulle tempistiche che sulla cifra da guadagnare nel suo addio ai partenopei. Poi naturalmente sappiamo come le cose nel calcio possono cambiare da un momento all’altro, ma per adesso la volontà del numero uno degli azzurri è molto chiara e sono attese delle particolari novità in poco tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, De Laurentiis ha la priorità in questo momento di risolvere la questione centro sportivo e poi stadio e subito dopo si potrà ragionare sulla cessione del Napoli. Nessuna necessità di vendere e quindi l’addio si concretizzerà solamente davanti ad una proposta di 1 miliardo di euro. Parliamo davvero di qualcosa di quasi improponibile in questo momento, ma di certo non possiamo escludere che qualche arabo decida di farsi avanti.

Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi. Per il momento ADL sta pensando a mettere nero su bianco il centro sportivo e lo stadio. E solo dopo si inizierà a lavorare per arrivare ad una cessione del Napoli.

ADL cede il Napoli solo in un caso

La volontà di ADL è quindi quella di cedere il Napoli solamente in caso di centro sportivo e stadio e davanti ad una proposta di 1 miliardo di euro. Una cifra che ad oggi solamente i sauditi potrebbero decidere di spendere.