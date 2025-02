Napoli, nuovo centro sportivo: la pazza idea di ADL

Il Napoli continua a collezionare punti in classifica per sognare lo Scudetto, ma ora ADL è tornato al lavoro per la costruzione di un nuovo centro sportivo: spunta una zona a sorpresa

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione, ma ora il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire un nuovo centro sportivo per ambire ad altri grandi palcoscenici. Un progetto azzurro che va avanti da più di vent’anni per diventare sempre di più una potenza mondiale: i tifosi del Napoli vorrebbero subito conoscere la nuova zona in cui sorgerà.

Conte ha rivoluzionato il Napoli in pochi mesi in campo, ma ora le sue dichiarazioni in conferenza stampa hanno trovato terreno fertile nel presidente De Laurentiis. Una nuova mossa strategica per investire i tanti milioni ricevuti dalla cessione di Kvara, ma in estate anche Osimhen dirà addio a titolo definitivo.

Lo stesso allenatore del Napoli ha rivelato ai giornalisti presenti le nuove strategie azzurre: investimenti per il settore giovanile in modo da forgiare i talenti napoletani che volano al Nord per trovare maggiore stabilità fin da giovanissimi. Una nuova mossa a sorpresa di ADL che sta pensando ad una nuova zona per la costruzione del quartier generale azzurro.

Napoli, ecco dove sorgerà il nuovo centro azzurro: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare in pochi mesi per arrivare così all’accordo ufficiale per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di ingrandirsi pensando anche ai giovani partenopei: ecco la nuova zona in cui sta pensando di investire ADL.

Come svelato dal quotidiano Cronache di Napoli, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire un nuovo centro sportivo nella zona di Cancello Arnone. Addio a Castel Volturno per trasferirsi nella zona tra Gricignano e Cancello Arnone per iniziare a progettare il futuro del Napoli a partire dal settore giovanile del Napoli. L’accordo potrebbe avvenire con la famiglia Coppola che continua ad ospitare gli azzurri a Castel Volturno dal 2005: ora qualcosa può cambiare per scrivere ancora la storia.

Il presidente De Laurentiis cercherà di avere la meglio ancora una volta per ambire a grandi palcoscenici. Con il ritorno in Champions League tutto sarà ancora possibile: spunta la mossa a sorpresa nella zona di Cancello Arnone. Fino al 2026 gli azzurri continueranno ad allenarsi a Castel Volturno per poi pensare di guardare il quartier generale.