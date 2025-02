Ndoye-Napoli: c’è la svolta, l’annuncio

I partenopei tra i diversi obiettivi hanno anche il giocatore del Bologna. In queste ultime ore è uscito un retroscena davvero particolare

Non è stato un calciomercato ricco di soddisfazione per il Napoli quello invernale. La caccia al sostituto di Kvaratskhelia ha tenuto banco per diverso tempo. I nomi in pole position erano quelli di Garnacho e Adeyemi, ma Manna ha sondato anche un calciatore che sta facendo molto bene nel nostro campionato. Stiamo parlando di Ndoye del Bologna.

Lo svizzero ha dimostrato di avere qualità molto importante e rappresenta un calciatore che può dare una mano molto importante al Napoli di Conte. E in questa giornata è uscito un retroscena di calciomercato importante per quanto riguarda Ndoye e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi per quanto riguarda il destino anche dell’elvetico.

Calciomercato Napoli: Ndoye nel mirino, i dettagli

Ndoye rappresenta anche per il futuro del Napoli. Lo svizzero si sta mettendo in mostra anche in questa stagione e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le mosse anche dei partenopei per capire se si arriverà o no a prendere lo svizzero durante la prossima sessione di calciomercato.

Stando alle informazioni riportate dal Corriere dello Sport, il Napoli a gennaio ha fatto un sondaggio importante con il Bologna per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. I felsinei hanno immediatamente chiuso a questa ipotesi e da parte di Ndoye non c’è stata nessuna forzatura a partire. Lo svizzero ha accettato la decisione da parte del suo club di non farlo partire almeno fino all’estate. Poi non ci resta che attendere la prossima sessione per capire se alla fine ci potrà essere una svolta importante in questo senso oppure assisteremo ad un passo indietro.

Di sicuro Ndoye rappresenta un nome che potrebbe consentire al Napoli di fare un grande salto di qualità a livello della rosa anche se non è una operazione di calciomercato semplice da mettere a segno. I ragionamenti sono in corso e vedremo quali saranno le scelte da parte anche dei partenopei.

Mercato Napoli: nuovo tentativo di Ndoye in estate?

Il Napoli ragiona per capire se Ndoye potrebbe essere il rinforzo giusto durante il calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire se lo svizzero potrà essere il nuovo esterno dei partenopei.