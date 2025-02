Napoli, investimento da 300 milioni: il nuovo piano di ADL

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per un nuovo progetto sensazionale con un investimento da 300 milioni di euro. Tutto può cambiare in poche settimane

Il progetto di ADL è ben chiaro per ambire sempre a grandi palcoscenici. Il ds Manna è al lavoro sul fronte calciomercato per anticipare le prossime mosse delle big italiane e non solo. De Laurentiis ha in mente un nuovo investimento da 300 milioni di euro per portare avanti il progetto azzurro: ecco la mossa a sorpresa da conoscere.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per allestire una rosa competiva in ottica futura. Tutto può cambiare in tempi brevi per anticipare la folta concorrenza delle big italiane: spunta un nuovo dettaglio per il progetto del presidente De Laurentiis.

Da ormai vent’anni alla guida degli azzurri, Conte l’ha punzecchiato in conferenza stampa per continuare a costruire il nuovo centro sportivo azzurro. Inoltre, il presidente De Laurentiis ha intenzione di rivoluzionare anche la situazione stadio costruendone uno nuovo per dire definitivamente addio al Maradona.

Napoli, il nuovo progetto di ADL: tutta la verità

Saranno mesi decisivi per conoscere anche le nuove idee del presidente De Laurentiis al di fuori del campo. Il Napoli vuole ambire a nuovi grandi palcoscenici: ecco il progetto caratteristico del numero uno della società partenopea.

Il presidente De Laurentiis vorrebbe uno stadio nuovo da 60mila posti per abbandonare definitivamente lo stadio Maradona. Un investimento da circa 300 milioni come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica. L’obiettivo è quello di costruire il nuovo centro sportivo anche nel casertano con il nuovo stadio in periferia: ADL ha le idee chiare per il doppio investimento da avviare subito in vista dei prossimi mesi.

Spunta un nuovo dettaglio a sorpresa per pianificare così il suo nuovo lavoro. Il Napoli vuole tornare subito in Champions League per vivere nuove notti magiche a livello internazionale, ma nei prossimi anni la squadra azzurra potrebbe cambiare sede. Fino al 2026 si allenerà a Castel Volturno, poi si penserà al futuro: ecco la nuova mossa a sorpresa per investire 300 milioni di euro.

A breve si conoscerà la verità visto che il presidente De Laurentiis aveva parlato di una conferenza stampa al suo ritorno in Italia: qualcosa bolle in pentola continuamente. Ecco la nuova idea da urlo del numero uno del Napoli.