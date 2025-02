Infortunio Neres, emergenza totale: la reazione di Conte

Piove letteralmente sul bagnato in casa Napoli, perché dopo il pareggio contro l’Udinese è arrivata una notizia terribile per Conte e tifosi.

La formazione partenopea ha infatti perso per infortunio il suo uomo di punta, colui il quale aveva fatto e preso il posto di Khvicha Kvaratskhelia nello scacchiere azzurro: David Neres. Il brasiliano si è fermato a causa di una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane, per la disperazione di Antonio Conte che dovrà trovare il modo per sostituirlo senza farne sentire la mancanza.

Curioso analizzare e capire come ha vissuto questa notizia proprio il salentino, che dovrà farsi andare bene, almeno per questa seconda parte di stagione, Noah Okafor.

Infortunio Neres: la reazione di Conte dice tutto

Il Napoli affronterà le prossime decisive sfida di campionato senza il suo uomo migliore, David Neres. Il brasiliano ha riportato una lesione distrattiva al semimebranoso della coscia sinistra, la stella che gli ha causato qualche fastidio al termine della partita di campionato contro l’Udinese.

Inizialmente si credeva potesse trattarsi di un semplice risentimento muscolare, ma gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto questa mattina il 7 azzurro hanno confermato tutta la preoccupazione che aleggiava attorno alle due condizioni. Sarà adesso curioso capire come Antonio Conte farà fronte a quest’importante assenza, anche perché Neres dovrebbe saltare almeno due partite, quelle contro Lazio e Como. L’allenatore del Napoli starebbe anche pensando di cambiare modulo, ma la reazione alla notizia del ko del suo giocatore è tutta una show.

Stando infatti ai colleghi di AreaNapoli, il salentino si è limitato a contemplarla in silenzio, dispiaciuto ma soprattutto sorpreso per un momento di emergenza totale che si appresta ad affrontare completamente impreparato. Sì, perché giocando una sola volta a settimana Conte credeva che di potersi risparmiare l’infermeria piena, ma i piani alle volte vanno a rotoli, e questo è uno dei casi.

Conte ed il Napoli sono nei guai

Fare a meno di David Neres sarà dura, soprattutto se si dà uno sguardo al calendario. Nelle prossime due il Napoli ha Lazio e Como, ma quello che preoccupa di più è il fatto che il brasiliano possa saltare anche la sfida scudetto contro l’Inter, tornando così direttamente dopo la sosta.

Ed ecco che qui salgono a galla tutti gli errori commessi nello corso calciomercato invernale, perché sì, è arrivato Noah Okafor, ma lo svizzero ha bisogno di qualche settimana per tornare in condizione, tempo che, con l’infortunio di Neres, rischia di non avere, né lui né tantomeno Conte.