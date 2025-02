Altro infortunio e assenza importante: salta Lazio-Napoli e non solo

A Lazio-Napoli mancano ancora diversi giorni, ma la partita dell’Olimpico ha già perso alcuni dei suoi protagonisti più attesi.

David Neres è uno dei tanti, ma non l’ultimo in ordine cronologico, visto che proprio in queste ore sarebbe arrivata la notizia di un forfait oramai certo. L’allenatore fino all’ultimo proverà a recuperare il suo giocatore per la prossima sfida di campionato, ma l’impressione è che al 99% l’attaccante non sarà match.

Certo, le condizioni potrebbero andare migliorando permettendogli quantomeno di rientrare in distinta, ma l’impressione è che anche forzando la presa il calciatore non ce la farà. Ed a questo punto meglio evitare di forzare la mano anche in vista del finale di stagione.

Altra assenza importante: salta Lazio-Napoli

Lazio-Napoli non deciderà né la corsa allo scudetto né tantomeno quella alla Champions League, ma poco ci siamo, anche perché le varie rivali osserveranno la sfida dell’Olimpico da dirette interessate.

Il big match di questa 25esima giornata di Serie A Enilive rischia però di essere deludente, non tanto per il risultato e lo spettacolo in campo, ma per i giocatori che vi prenderanno parte. Oltre a David Neres, infatti, la sfida in programma domenica alle ore 18.00 ha perso un altro dei suoi protagonisti più attesi. Un’assenza così importante in una partita delicata come quella dell’Olimpico potrebbe avere un peso specifico sul risultato finale, ed è per questo che in questi giorni di avvicinamento al match l’allenatore cercherà la soluzione migliore per fare fronte a questa mancanza. Qualche idea in realtà già l’avrebbe, ma la verità è che non si è mai pronti a sostituire un giocatore del genere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, ci sarà un’assenza importante sia da una parte che dall’altra, visto che al 99% la Lazio non potrà fare affidamento sull’imprevedibilità e la velocità di Boulaye Dia, che continua a sentire fastidio a quella stessa caviglia che l’ha costretto domenica ad uscire contro il Monza.

Verso Lazio-Napoli: il punto sugli infortunati

Il Napoli dovrà fare a meno di Olivera, Spinazzola e Neres contro la Lazio, 3 dei giocatori più importanti di questa squadra in questa seconda parte di stagione,

La formazione di Marco Baroni non è comunque da meno, dato che oltre a Boulaye Dia, dovrebbe fare a meno anche di Vecino e Patric, anche se i discorsi per questi due dovrebbero andare approfonditi nei prossimi giorni, visto che non è da escludere un loro rientro in gruppo al termine di questa settimana. Se così fosse, la Lazio potrebbe guadagnare uomini in difesa ed a centrocampo e perderne uno in attacco, con il Napoli che invece si ritroverebbe con il “solo” Buongiorno di rientro, e neanche a pieno regime.