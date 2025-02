Napoli, Conte nei guai: modulo inedito e attacco stravolto

Continua l’emergenza infortuni in casa Napoli, con David Neres che questa mattina si è aggiunto alla lista dopo il problema avuto contro l’Udinese. In tal senso, Antonio Conte si trova ora in una situazione difficile e valuta un modulo inedito. L’attacco viene stravolto e rappresenta una notizia che lascia davvero tutti di stucco. Le ultime notizie.

Gli ultimi giorni del tecnico ex Chelsea e Juventus sono stati probabilmente i più faticosi dell’intero anno al Napoli. Prima un calciomercato totalmente sbagliato dal club tutto, poi i due pareggi amari per motivi differenti. Contro la Roma prima e con l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona poi. A complicare il tutto, le pessime notizie che arrivano dall’infermeria.

Insomma, dopo mesi di calma apparente che aveva riportato serenità ed entusiasmo in tutto l’ambiente, è esplosa una autentica tempesta che ha lasciato tutti di stucco. E che rischia di condizionare in maniera importante anche la lotta per lo Scudetto. Dovrà essere bravo Antonio Conte, adesso, a regger botta ed attenzione alla soluzione rappresentata dal nuovo modulo.

Napoli, ancora guai: David Neres KO, le ultime notize

L’infortunio di David Neres mette praticamente fuori gioco tutta la fascia sinistra, visto che si aggiunge agli stop di Mathias Olivera e di Leonardo Spinazzola ed alla cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Con Noah Okafor non ancora pronto dal punto di vista atletico, attenzione ad una sorpresa che può essere rappresentato dal modulo inedito con cui può scendere in campo il Napoli.

Antonio Conte, infatti, visto che Neres non recupererà sicuramente in tempo per la partita contro la Lazio e ne avrà ancora per un mese, potrebbe decidere seriamente di puntare sul 3-5-2. Con il rientro di Buongiorno, infatti, si può completare una linea a tre con Rrahmani a destra e Juan Jesus a sinistra. Per dare solidità in primis a tutto il reparto arretrato.

Conte cambia modulo? Attenzione a questa soluzione

Sulle corsie potrebbero agire Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi, che da quinto di centrocampo rende sicuramente di più. Confermati i tre centrocampisti, con Anguissa, Lobotka e McTominay, ma lo stravolgimento riguarda soprattutto l’attacco.

Con Matteo Politano stremato dal punto di vista atletico, si potrebbe pensare di usare Romelu Lukaku con Giacomo Raspadori a suo supporto, impiegandolo finalmente nel ruolo di seconda punta a lui più congeniale.