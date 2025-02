Calciomercato: trattativa lampo per Retegui, intreccio con Osimhen

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Il club è pronto a fiondarsi su Mateo Retegui dell’Atalanta per assicurarsene le prestazioni, approfittando dello straordinario momento che sta vivendo in questa annata. E viene fuori un interessante intreccio di calciomercato proprio con il Napoli e con Victor Osimhen.

La stagione di cui si sta rendendo protagonista il bomber argentino è davvero impressionante. Sta segnando, infatti, con una continuità disarmante ed i suoi numeri non hanno eguali in giro per tutta la Serie A. E’ stato un grande guizzo da parte dell’Atalanta, che se ne è assicurata le prestazioni prendendolo dal Genoa non appena Scamacca è andato KO in estate.

Mai intuizione fu più giusta, dal momento che il centravanti italo argentino sta risultando sempre più decisivo per le sorti del club di Aurelio De Laurentiis. Adesso, però, nel futuro di Mateo Retegui arriva una svolta non di poco conto, dal momento che il club è pronto a fiondarsi su di lui ed a creare un interessante intreccio di calciomercato proprio con Victor Osimhen.

Trattativa lampo per il bomber dell’Atalanta: le ultime notizie

Ovviamente un profilo che ha un simile rendimento non può non attirare anche l’interesse dei principali club europei ed ora arriva una notizia che lascia tutti di stucco. Si tratta di una autentica trattativa lampo che lascia tutti di stucco e che coinvolge da vicino, oltre all’Atalanta, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Manchester United e l’Arsenal sono pronte a sfidarsi in sede di calciomercato proprio per assicurarsi le prestazioni di Mateo Retegui a suon di milioni. Si tratta di un nome che si va ad intrecciare anche col futuro di Osimhen, dal momento che entrambi i club seguono anche il nigeriano del Napoli.

Retegui pronto a firmare: intreccio con Victor Osimhen

Si attendono sviluppi da questo punto di vista, ma si tratta notoriamente di due club a cerca di un centravanti. Per Mateo Retegui in stagione sono arrivati già 23 gol tra tutte le competizioni, di cui ben 20 in Serie A. Si tratta di una trattativa che può diventare caldissima e che potrebbe trasformarsi in una telenovela di mercato, coinvolgendo anche il Napoli.