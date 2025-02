Napoli, addio al Maradona: dove sorgerà il nuovo stadio

ADL starebbe pensando all’addio dello Stadio Maradona: spunta il nuovo impianto per la squadra azzurra, ecco dove sorgerà lo stadio

Una rivoluzione totale in campo e fuori. Il Napoli vuole tornare a brillare in vista delle prossime sfide di campionato: spunta la nuova mossa strategica del presidente De Laurentiis. Addio immediato per il Maradona con la volontà di iniziare un nuovo percorso al di fuori di Fuorigrotta: l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rivelato la nuova strategia.

Il presidente De Laurentiis è tornato in città per tornare alla carica dopo le dichiarazioni di Antonio Conte che ha evidenziato la mancanza di strutture all’avanguardia. Inoltre, l’allenatore del Napoli ha ribadito il concetto sull’importanza del settore giovanile: ora ADL vorrebbe così rivoluzionare i vari impianti pensando a nuove strategie. Il ds Manna si è già portato avanti con il lavoro per allestire una rosa super competiva per il futuro, ma il Napoli ha iniziato a lavorare in questi giorni anche per nuovi progetti a livello di strutture. Conosciamo tutti i dettagli decisivi per rivoluzionare ogni singolo aspetto caratteristico.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: ecco il nuovo impianto

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha intenzione di costruire uno stadio nuovo in una nuova zona rispetto a Fuorigrotta. Il numero uno della società partenopea non vorrebbe più optare per il restyling dell’impianto di Fuorigrotta in vista degli Europei 2032 che si disputeranno in Italia e in Turchia.

Nella serata di lunedì ADL è stato a cena con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: i due non hanno parlato del Maradona, ma lo stesso presidente del Napoli ha svelato la sua preferenza di costruire un nuovo impianto rispetto a quello di Fuorigrotta. Il restyling sarebbe molto complesso: dovrebbe essere prima abbattuto e poi riedificato, ma servirebbero anni. In più la squadra azzurra dovrebbe trovare anche un nuovo impianto provvisorio.

Saranno settimane decisive anche per quanto riguarda la costruzione di un nuovo impianto. Il Napoli ha intenzione di puntare sempre più in alto per conoscere da vicino le ultime novità: il presidente De Laurentiis ha le idee chiare per ambire a grandi palcoscenici anche per quanto riguarda le nuove strutture da costruire per far diventare la squadra azzurra sempre più gloriosa.