Napoli, rivoluzione Conte: subito il sostituto in attacco

Antonio Conte dovrà inventarsi nuove scelte di formazione. Ecco il nuovo sostituto in attacco per essere ancora protagonista in Serie A

Tutto può cambiare in poco tempo. Ancora una tegola in casa Napoli, ma l’allenatore azzurro ha già le idee chiare a pochi giorni dalla sfida contro la Lazio. Una nuova svolta decisiva per arrivare in alto cercando di lottare ancora punto a punto con l’Inter. Il 2 marzo è in programma lo scontro diretto al Maradona: la nuova mossa a sorpresa di Conte.

Il ds Manna è al lavoro per la prossima stagione andando a puntellare la rosa a disposizione di Conte. Urgono rinforzi decisivi per puntare in alto: ecco il nuovo sostituto già pronto. La sessione invernale di calciomercato non ha regalato particolari spunti ad Antonio Conte: la nuova mossa a sorpresa per affrontare le prossime sfide di campionato.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: era ad un passo dall’addio

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Neres ha rimediato una lesione muscolare e tornerà in campo soltanto per la sfida contro il Milan dopo la sosta. Ora sarà pronto Raspadori per sostituirlo già a partire dalla sfida contro la Lazio: un possibile cambio di modulo per Antonio Conte che vuole così lanciare nella mischia l’attaccante della Nazionale italiana.

Raspadori è stato ad un passo dall’addio, ma ora è pronto a diventare protagonsita della squadra azzurra. Nei prossimi giorni cercherà di recuperare subito Olivera ormai ai box da diverse settimane, mentre Spinazzola sarà a disposizione proprio a ridosso dalla sfida contro l’Inter. Il Napoli è pronto a scendere in campo con la stessa fame di sempre, ma le alternative dovranno fare ora la differenza.

Anche Simeone scalpita per una maglia da titolare, mentre contro la Lazio ci sarà il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno. Sulla fascia sinistra può agire anche Juan Jesus dopo le critiche eccessive nei confronti di Mazzocchi. Una nuova scelta decisiva per cercare di battere Lazio e Como per trovarsi sempre di un punto di vantaggio sull’Inter che si è avvicinata sempre di più agli azzurri.

Il Napoli vuole centrare la qualificazione alla prossima Champions aritmeticamente il prima possibile per poi dedicarsi senza ansia al sogno chiamato Scudetto. La stagione degli azzurri è stata fin qui esemplare: ormai ci siamo per rivedere Raspadori titolare contro i biancocelesti.