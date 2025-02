Osimhen alla Juventus: arriva l’annuncio che conferma tutto

Al termine di questa stagione Victor Osimhen lascerà il Galatasaray per tornare al Napoli, ma non per restarci.

Il club partenopeo sfrutterà infatti il rientro del nigeriano per girarlo altrove non in prestito questa volta, ma a titolo definitivo, così da incassare un’importante somma di denaro da reinvestire poi nel calciomercato. Nel corso di queste settimane, nonostante non sia più aperta la finestra di trasferimenti, per Osimhen si è parlato di PSG e Manchester United, ma l’ultimo, incredibile, annuncio ha invece visto l’ex numero 9 partenopeo essere il principale candidato a sostituire Dusan Vlahovic alla Juventus.

Uno scenario del genere avrebbe dell’incredibile, ma la strada intrapresa sembrerebbe essere proprio questa.

Osimhen alla Juventus, c’è l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che con ogni probabilità nella prossima stagione non vestirà più la maglia del Galatasaray. Il nigeriano farà infatti ritorno al Napoli, ma come anticipato non per restarvi, ma per prendere le ultime cose dall’armadietto ed andare via una volta e per tutte.

Nonostante quest’anno sabbatico, se così vorremmo chiamarlo, Victor Osimhen resta un attaccante di fama internazionale, ed ecco spiegati gli interessamenti di Manchester United e Paris Saint Germain. Stando alle ultime notizie, o meglio, dal recente annuncio, il futuro dell’ex bomber del Napoli potrebbe essere a sorpresa in Serie A, ma non in azzurro.

Stando infatti a quanto detti dall’ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Lele Adani nel corso del consueto appuntamento con il programma Twitch ‘Viva El Futbol’ Victor Osimhen sarebbe l’attaccante perfetto per la Juventus di Thiago Motta. L’ex Napoli ha infatti caratteristiche molto simili a Kolo Muani, con la differenza però che ha esperienza in Serie A, aspetto che la Vecchia Signora sarà costretta a prendere in considerazione la prossima estate, anche perché da quel che si è capito è in programma un importante investimento lì davanti.

Osimhen core ‘ngrato: ecco come

Victor Osimhen la prossima estate potrebbe rientrare nella lista di quelli che vengono chiamati dai tifosi partenopei “cuori ingrati“.

Arrivare al nigeriano non sarà assolutamente semplice per la Juventus, anche perché il Napoli ha già rifiutato un’offerta da 65 milioni di euro dal Galatasaray, il tutto perché continua a pretenderei soldi della clausola, la stessa che in Italia però non è valida. Ma allora come può la Vecchia Signora accontentare Motta con Osimhen? Semplice, vendendo Dusan Vlahovic, situazione sulla quale Cristiano Giuntoli starebbe cominciando a lavorare già da adesso, così da evitare di farsi trovare poi impreparato in estate.