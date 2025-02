Cessione Osimhen, svolta inattesa: doppio scambio per la firma

Cessione Osimhen, arriva una svolta in vista dell’estate per il calciatore nigeriano che può seriamente dire addio in maniera definitiva al Napoli. La svolta è rappresentata dalla doppia pedina di scambio che potrebbe seriamente passare in azzurro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso visto che sono importanti.

Si tratta di un attaccante straordinario che nella sua carriera ha dimostrato la sua capacità di essere letale in più contesti di gioco. Sicuramente la sua consacrazione è arrivata al Napoli, con Luciano Spalletti, che gli ha garantito una crescita costante e che lo ha portato ad essere uno dei bomber più ambiti su scala internazionale. La scorsa estate è stato sbagliato, però, tutto.

Sicuramente da tutte le parti in causa. Il Napoli, l’ex Lille ed anche il suo entourage. In tal senso, per la cessione di Victor Osimhen arriva una svolta del tutto inattesa. Può seriamente dire addio in estate e la chiave per sbloccare questa operazione è rappresentata dallo scambio che può portare all’ombra del Vesuvio due calciatori come pedine di scambio.

Cessione Osimhen, arriva una svolta non di poco conto: le ultime

Da questo punto di vista è lecito immaginare che Victor Osimhen possa essere ancora una volta un grande protagonista in sede di calciomercato, visto che la clausola è stata abbassata a 75 milioni rispetto ai 130 milioni previsti nella scorsa estate. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Stando a quanto raccontato da TBR Football, infatti, il Manchester United fa sul serio per spingere il Napoli verso la cessione di Osimhen ed è pronto a mettere sul piatto della trattativa ben due calciatori. Il primo dei quali è uno di quelli capaci di accendere il Maradona e che tanto è stato seguito dagli azzurri. Vale a dire Alejandro Garnacho. Andiamo a vedere chi è l’altro.

Il nigeriano pronto a salutare: doppia pedina di scambio per il Napoli

Oltre a Garnacho, a quanto pare il Manchester United vorrebbe mettere sul piatto della trattativa per convincere il Napoli anche il cartellino di Hojlund, che sarebbe perfetto per caratteristiche per Antonio Conte. Si attendono sviluppi. Gli azzurri si assicurerebbero un bomber di scorta di alto profilo e l’erede di Kvaratskhelia.