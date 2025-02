Napoli, Raspadori e non solo: altre due novità di formazione

In casa Napoli si avvicina la grande partita contro la Lazio in un contesto a dir poco difficile. In tal senso, Antonio Conte prepara altre due novità, oltre alla presenza dal primo minuto per Giacomo Raspadori, di formazione che sorprendono e non poco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un momento a dir poco delicato per gli azzurri. Non solo perché si sta lavorando per riportare a Napoli lo Scudetto dopo l’impresa della banda di Luciano Spalletti, ma perché la situazione in termini numerici inizia ad essere davvero molto delicata per Antonio Conte. Che, però, fino a questo momento è stato ai limiti della perfezione.

In tal senso, le tante assenze stanno spingendo l’attuale tecnico a valutare seriamente di salutare, almeno momentaneamente, di abbandonare il 4-3-3. In tal senso, si sta vociferando da diversi giorni della possibilità di vedere Giacomo Raspadori tornare titolare. Oltre a questa sorpresa, però, Antonio Conte ne sta valutando altre due di sorprese.

Napoli, le ultime da Castel Volturno in vista della Lazio

Come è noto, gli infortuni di Leonardo Spinazzola e di David Neres, che si sono aggiunti a quelli di Alessandro Buongiorno e di Mathias Olivera, hanno messo la strada a dir poco in salita per il Napoli di Antonio Conte, che ora sta valutando le soluzioni a sua disposizione. Ed in tal senso, arrivano delle notizie non di poco conto che sorprendono tutti.

Stando a quanto raccontato da Sky, Antonio Conte sembra orientato a scegliere per davvero la soluzione rappresentata dal 3-5-2. La prima novità riguarda la possibilità di vedere Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku. Ma non è tutto, dal momento che a quanto pare potrebbe seriamente giocare largo a sinistra a tutta fascia Matteo Politano.

Raspadori e non solo: altre due sorprese con la Lazio

La terza ed ultima novità di formazione che potremmo vedere in campo per la partita contro la Lazio, dal momento che viaggia verso il ritorno dal primo minuto anche Alessandro Buongiorno, che si è lasciato definitivamente alle spalle il suo problema alla vertebra.

L’ex Torino si andrà a collocare al centro della difesa a tre insieme ad Amir Rrahmani ed a Juan Jesus. Insomma, una formazione altamente sperimentale, visto che anche l’ex Verona con Conte non ha mai giocato a destra in una difesa a tre.