Sarri di nuovo in Serie A: altro sgarbo dopo la Juve

Maurizio Sarri in maniera del tutto inattesa può seriamente tornare in Serie A e si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco. E’ un qualcosa che nessuno si aspettava, dal momento che si tratta di un ulteriore sgarbo che mette in atto dopo la firma con la Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha rivoluzionato la percezione del mondo del calcio in senso assoluto. Partito, infatti, dal basso, ha dimostrato, prima a sé stesso e poi agli altri, tutto il suo valore e la sua capacità di incidere pur non avendo un grande passato alle sue spalle nel mondo del calcio. Si è formato, infatti, solo ed esclusivamente grazie allo studio ed alla perseveranza.

La sua ultima esperienza alla Lazio è stata dura da digerire, dal momento che stava mettendo su un progetto di alto profilo che si è interrotto dal momento che qualcosa si è rotto nello spogliatoio. Portandolo alle dimissioni. In tal senso, però, per adesso Maurizio Sarri è pronto a tornare in Serie A e si tratta di una svolta e di un colpo di scena visto che è un autentico sgarbo.

Il tecnico toscano di nuovo in Serie A: le ultime notizie

Nel cuore dei tifosi del Napoli è rimasta aperta la ferita rappresentata dalla notizia della sua firma con la Juventus, dal momento che sembrava destinato a percorrere la strada del tecnico “contro”. Non quello della grande squadra progettata con la sola idea di vincere. Adesso, però, arriva per lui la possibilità di tornare in Serie A per rimettersi in gioco.

Stando a quanto raccontato da Leggo, infatti, tra i profili che la Roma sta valutando per il dopo Claudio Ranieri ci sarebbe anche quello di Maurizio Sarri, capace di mettere tutti d’accordo dal momento che può mettere insieme qualità di gioco, valorizzazione dei giovani ed un progetto a lungo termine, come si suole dire. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Sarri torna in Serie A, altro sgarbo dopo la firma con la Juve

Da vedere, ovviamente, che piega prenderà, ma è sicuro che una firma di Maurizio Sarri con la Roma sarebbe un autentico sgarbo ai suoi ex tifosi della Lazio. Un altro dolore inferto ai suoi ex supporter. Qualcosa che i napoletani, ai tempi del passaggio alla Juventus, conoscono come sensazione.