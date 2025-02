Napoli, nome nuovo dal Belgio: rinforzo a sinistra per Conte

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la squadra ed in tal senso arriva un colpo di scena. Si tratta di un nome nuovo che viene accostato agli azzurri e che può far davvero comodo ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, visto che si tratterebbe di un importante rinforzo a sinistra.

Sarà una estate infuocata per gli azzurri, dal momento che sono tanti gli obiettivi che la squadra deve portare a casa. Per ovvi motivi. Sarà, infatti, la fase finale di una rifondazione iniziata la scorsa estate e che in estate non ha visto sviluppi. Serve di sicuro intervenire in difesa, dove andranno via verosimilmente sia Rafa Marin che Juan Jesus, che comunque ha dato buone risposte.

Ma non è tutto. Il centrocampo, infatti, è totalmente scoperto alle spalle dei titolari, con Gilmour che è l’unica alternativa visto che Billing è solo in prestito e probabilmente non sarà riscattato. Anche in avanti, ovviamente, serve qualcosa, visto che Kvaratskhelia non è stato ancora sostituito. Adesso emerge un nome nuovo che può fare al caso del Napoli per la sinistra.

Nome nuovo per la fascia sinistra: le ultime sugli azzurri

Molto dipenderà anche dalle intuizioni e dalle volontà tecniche e tattiche di Antonio Conte. E dal modulo con cui vorrà schierarsi. Si tratta di un aspetto non di poco conto, anche se tutto fa pensare che si investirà ancora su un 4-3-3 a trazione anteriore. Adesso, però, emerge un nome nuovo da tenere in considerazione e da valutare con attenzione.

La storica firma del Corriere dello Sport Rino Cesarano, infatti, ha proposto il nome per il Napoli di uno dei talenti più puri del Club Brugge e che ha impressionato nella sfida dei belgi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, superata per 2-1. Si tratta del terzino sinistro Joaquin Seys, che ha fatto benissimo e che può essere un innesto di estremo interesse.

Napoli, proposto un talento del Belgio: arriva la proposta

Da vedere se si resterà nell’ambito di un nome proposto o se il Napoli sta seriamente valutando questo profilo. Seys richiede grande attenzione e chissà se anche Giovanni Manna vorrà procedere in questa direzione. Si attendono sviluppi su questo fronte di estremo interesse. Ha una valutazione di 7 milioni secondo Transfermarkt.