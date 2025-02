Calciomercato, addio a fine stagione: l’annuncio in Serie A

Possibile addio a fine stagione in Serie A: arriva la mossa a sorpresa con l’allontanamento in caso di mancati risultati. Spunta tutta la verità degli ultimi giorni

Novità importanti in Serie A per prendere una nuova decisione scottante al termine della stagione. Saranno mesi intensi ricchi di sfide entusiasmanti in campionato e in campo internazionale. Tutto può cambiare nel giro di poche settimane: spunta la verità decisiva per raggiungere nuovi risultati esaltanti.

Un colpo di scena decisivo in Serie A per ambire a grandi palcoscenici. Saranno mesi decisivi per conoscere così la nuova situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni: ecco tutta la verità da monitorare attentamente nelle prossime settimane. Una voglia immensa di raggiungere nuovi traguardi sempre più ambiti: la mossa a sorpresa con il rapporto che non è mai decollato del tutto nelle ultime settimane. C’è aria di una nuova rivoluzione in Serie A: scopriamo tutti i dettagli decisivi.

Calciomercato, può arrivare l’addio: ecco quello che è accaduto nelle ultime ore

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il futuro di Sergio Conceicao è in bilico. Il Milan sta riflettendo per la posizione dell’allenatore portoghese: il rapporto con Ibra non è mai decollato del tutto. In caso di mancata qualificazione alla Champions League, Conceicao direbbe subito addio ma al momento non si parla di esonero. Negli ultimi giorni lo stesso allenatore portoghese si sente solo dopo la sconfitta arrivata nella massima competizione europea.

A gennaio è stato accontentato con l’arrivo di numerosi top player tra difesa ed attacco, ma sembra non bastare mai. Ancora un risultato negativo collezionato dai rossoneri: manca compattezza a livello di squadra per ambire a grandi palcoscenici.

Dopo la vittoria in Supercoppa, i tifosi del Milan speravano in una seconda parte di stagione entusiasmante per entrare tra le prime quattro della Serie A. La voglia di emergere per costruire qualcosa di duraturo nel tempo è tanta, ma finora i risultati non stanno dando ragione alla dirigenza rossonera.

Dopo Fonseca Ibra e Moncada hanno puntato sul profilo dell’allenatore portoghese, ma finora la svolta non è stata definitiva. Ci sono stati alti e bassi con la sola conquista della Supercoppa italiana che ha fatto gioire i rossoneri dopo tanti risultati negativi. Al momento non sarà esonerato, ma tutto si deciderà in base ai prossimi risultati della squadra milanese.