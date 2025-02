Ex Napoli, clamoroso Insigne: la decisione del Toronto

Lorenzo Insigne è stato ad un passo dal ritorno in Serie A, ma spunta la decisione del Toronto per l’ex capitano del Napoli. Ecco tutta la verità

Dopo l’addio al Napoli Lorenzo Insigne ha optato per una destinazione a sorpresa firmando il suo contratto con il Toronto. Dopo alcuni mesi entusiasmanti in terra canadese, ora è arrivata la clamorosa decisione del club della MLS. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici senza fermarsi proprio ora: ecco tutta la verità.

L’ex capitano azzurro ha vissuto emozioni indelebili con la maglia del Napoli, ma ha il rimpianto di non aver vinto lo Scudetto. Il talento di Frattamaggiore è andato via proprio nell’estate precedente al trionfo in campionato con Luciano Spalletti: la sua scelta di volare a Toronto fu condizionata anche dal cambiamento dello stile di vita. Ora è arrivata la clamorosa decisione del club della MLS: scopriamo tutti i dettagli a sorpresa.

Ex Napoli, la scelta a sorpresa del Toronto: cosa succederà ad Insigne?

Un colpo di scena in casa Toronto per conoscere il futuro di Lorenzo Insigne. Ecco quello che è avvenuto nelle ultime ore: la mossa a sorpresa dell’ex Napoli che dovrà valutare ogni possibilità che si è venuta a creare.

Come svelato dalla firma autorevole del Canadian press, Neil Davidson, Lorenzo Insigne sta vivendo ore complicate con la maglia del Toronto. L’ex capitano del Napoli percepisce uno stipendio di 15,4 milioni di dollari, ma ora non si è adattato al gioco dell’allenatore Robin Fraser.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma ora dovrebbe prendere una decisione se accettare o meno il trasferimento o optare per la rescissione consensuale. In ultima istanza c’è anche la possibilità che possa andare in tribuna per tutta la durata del suo contratto.

Nell’ultima sessione di calciomercato è stato ad un passo anche dal ritorno in Serie A con il Venezia pronto a fargli firmare il contratto: sulle sue tracce anche il Real Valladolid e Sivasspor. Insigne non vede l’ora di tornare protagonista: al termine della stagione potrebbe così optare per il ritorno in Italia per stare vicino alla sua famiglia. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: Insigne non intende mollare dopo l’avventura suggestiva con il Toronto. Ultime ore in Canada per l’ex capitano del Napoli che è pronto a volare in Serie A ancora una volta.