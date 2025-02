Napoli, folle offerta per Politano: la risposta del giocatore

Una crescita esponenziale per Matteo Politano che è diventato un leader in casa Napoli. Spunta la ricca proposta per il talentuoso giocatore azzurro: la verità

Ha trovato la sua giusta dimensione a Napoli crescendo sempre di più da Spalletti a Conte. Ha contribuito allo Scudetto azzurro per poi diventare centrale anche nel progetto dell’allenatore leccese: ora è diventato prezioso in entrambi le fase di gioco. Una voglia immensa di

La dirigenza partenopea è già al lavoro per costruire una rosa eccezionale in vista della prossima stagione. Conte ha chiesto già a gennaio nuovi rinforzi dopo l’addio di Kvara, ma soltanto nell’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Okafor dal Milan. Spunta la nuova mossa per il futuro di Politano con la ricca proposta annunciata pochi minuti fa. Una novità assoluta per conoscere la nuova destinazione dell’attaccante azzurro cresciuto in maniera esponenziale durante la sua avventura.

Napoli, la ricca proposta per Politano: l’amara verità

Il ds Manna cercherà di allestire una rosa sempre più competitiva visto l’immediato ritorno in Champions League. Il Napoli è voglioso di nuove sfide anche in campo internazionale: spunta la mossa a sorpresa per il futuro di Matteo Politano.

Come svelato dal portale Tmw nella sessione invernale di calciomercato è arrivata un’offerta folle per Matteo Politano da parte dell’Al Shabab con un contratto da 7 milioni di euro sul tavolo. Subito è arrivato il rifiuto dell’attaccante azzurro che vuole continuare a contribuire a scrivere la storia del Napoli.

In estate la squadra azzurra cercherà di essere competitiva su più fronti per iniziare un nuovo progetto entusiasmante in campo internazionale sotto la gestione di Conte. Saranno settimane decisive per cercare di blindare il primo posto, ma tutto si deciderà durante lo scontro diretto contro l’Inter in programma il 2 marzo al Maradona.

Una nuova stagione da urlo in maglia azzurra per Politano che ha ritrovato feeling con Conte dopo il periodo trascorso all’Inter senza trovare sintonia. Negli anni ha cambiato anche il suo modo di giocare sacrificandosi anche in fase difensiva rincorrendo gli avversari: il suo gesto contro la Juventus è stato eloquente per poi buttarsi a terra con i crampi dopo un recupero di 50 metri. Una vera e propria forza della natura per ambire a grandi palcoscenici sempre in maglia azzurra: l’annuncio decisivo di voler restare a tutti i costi con il Napoli.