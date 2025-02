Napoli, Mazzocchi titolare: un big in panchina

Il Napoli è al lavoro per preparare le prossime sfide di Serie A rinunciando a diversi big. Spunta l’ultima mossa a sorpresa per la gara contro la Lazio

Settimane intense per conoscere il destino del Napoli targato Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà inventarsi una nuova formazione a causa delle numerose assenze, tra cui l’ultima di David Neres che dovrà stare fermo per circa un mese saltando il big match contro l’Inter. Ecco la clamorosa esclusione in vista della prossima sfida contro la Lazio: un big si siederà in panchina.

Dopo una sessione di calciomercato da rivedere, il Napoli vuole voltare pagina facendo affidamento alla rosa a disposizione di Antonio Conte. Una mossa a sorpresa per cercare di ingabbiare la squadra guidata da Marco Baroni: gli azzurri proveranno di tornare alla vittoria a tutti i costi per puntare sempre più in alto mantenendo il minimo divario dall’Inter che insegue senza sosta. I nerazzurri saranno impegnati nell’ostica trasferta di Torino contro la Juventus: tutto può ancora succedere.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: esclusione eccellente

Scopriamo la nuova idea sorprendente di Antonio Conte per affrontare la Lazio nel migliore dei modi. Ecco l’esclusione eccellente in vista della gara contro i biancocelesti: spunta la mossa a sorpresa.

Come svelato dal portale di Gianluca Di Marzio, Conte starebbe pensando ad una clamorosa esclusione mandando in panchina Matteo Politano: in campo dal primo minuto ci sarà Mazzocchi titolare sulla fascia sinistra nel 3-5-2. Un nuovo cambio di modulo, il quarto in stagione, per l’allenatore del Napoli che dovrà scegliere i migliori undici da mandare in campo contro la Lazio. Ore frenetiche per prendere la miglior decisione possibile: spunta così la mossa a sorpresa.

In attacco ci sarà il tandem formato da Raspadori e Lukaku con il ritorno in difesa di Alessandro Buongiorno dopo circa due mesi. Il difensore torinese non vede l’ora di scendere in campo dopo tanto tempo per mettersi subito a disposizione di Conte. Una voglia di mirare sempre più in alto dopo una stagione da urlo fino a questo momento: l’obiettivo primario era la qualificazione alla prossima Champions League, ma lo spogliatoio si è unito sempre di più per nuovi traguardi.

Antonio Conte ha le idee chiare per affrontare la Lazio con la volontà di tornare dall’Olimpico con i tre punti da aggiungere alla classifica già esaltante della squadra azzurra. Poi ci sarà l’ostica trasferta di Como prima di scendere in campo contro l’Inter per il big match in programma del 2 marzo.