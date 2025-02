Napoli, De Laurentiis vende la società: l’annuncio a sorpresa

La famiglia De Laurentiis continua ad espandersi nel mondo del calcio, ma spunta l’annuncio a sorpresa per la cessione della società. Spunta la mossa decisiva

Una svolta decisiva per quanto riguarda il futuro della famiglia di De Laurentiis. Sono circolate tante voci nelle ultime ore per la cessione del club: ecco tutto quello che c’è da sapere in vista delle prossime settimane.

Ore frenetiche in casa Napoli per pensare al nuovo progetto del presidente De Laurentiis, ma spunta l’annuncio decisivo per quanto riguarda la cessione della società della famiglia di ADL. Il presidente del Napoli proverà a rivoluzionare il centro sportivo pensando anche alla costruzione di un nuovo stadio dicendo addio al restyling del Maradona. Pochi minuti fa è arrivata la verità, invece, per quanto riguarda la cessione del Bari presieduta dal figlio Luigi De Laurentiis.

De Laurentiis, l’ultima mossa a sorpresa: ecco la decisione

Scopriamo tutte le novità per conoscere così la nuova direzione che prenderà il club pugliese: ecco la volontà del presidente De Laurentiis.

Da alcuni giorni è emersa l’indiscrezione di calciomercato con la famiglia De Laurentiis pronta a cedere il Bari agli americani. L’edizione odierna de La Repubblica ha smentito l’ultima voce del fondo americano pronto a sbarcare in terra pugliese: fonti vicino al club hanno fatto intendere che non c’è nessun contatto per l’acquisizione del 30% del Bari per il fondo con sede a Los Angeles. Le voci sarebbero circolate da esponenti baresi del mondo della politica e delle istituzioni.

La squadra pugliese è risalita velocemente in classifica: attualmente si trova in settima posizione per centrare un piazzamento nei playoff di Serie B. Il Bari ha intenzione di provarci fino alla fine con il sogno chiamato promozione in massima serie: in passato è stato ad un passo dalla Serie A, ma ora sarà sempre più protagonista.

Saranno settimane decisive per conoscere così gli obiettivi del club pugliese che continua a risalire velocemente in classifica. Il Bari proverà il tutto per tutto per ambire alla Serie A, che resta un sogno nel cassetto di Luigi De Laurentiis. Nessun problema per il Napoli che continuerà ad andare avanti con il presidente Aurelio che vuole ambire a grandi palcoscenici: il club partenopeo è pronto a cambiare pelle dicendo addio anche allo Stadio Maradona per un nuovo progetto entusiasmante. Infine, ci sarà spazio anche al settore giovanile azzurro che sarà il fiore all’occhiello.