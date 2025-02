Napoli, Conte attacca tutti: l’annuncio sul VAR

Antonio Conte si è reso protagonista ancora una volta di un attacco diretto. La mossa a sorpresa dell’allenatore del Napoli: ecco quello che è successo in conferenza stampa

Saranno settimane decisive per valutare ogni singolo aspetto in casa Napoli per arrivare alla super sfida contro l’Inter in programma il 2 marzo. La stagione degli azzurri è stata esaltante fino a questo punto, ma Conte non ci sta attaccando tutti in conferenza stampa a partire dal VAR. Successivamente si è soffermato anche sulla mancata compattezza dell’ambiente azzurro: ecco la furia dell’allenatore azzurro.

Il gioco del calcio sta cambiando sempre di più a causa dell’intervento del VAR. Gli episodi vengono spezzettati sempre di più e spesso non si calcola la dinamica proprio di alcuni interventi. Conte ha espresso il suo pensiero già dopo la sfida d’andata tra Inter e Napoli disputata a San Siro: ora in tanti si stanno lamentando anche dopo i torti arbitrali in Champions League (vedi anche l’intervento di Hien giudicato irregolare).

Ora la squadra azzurra cercherà di chiudersi all’interno del proprio spogliatoio senza ascoltare le critiche arrivate nelle ultime due sfide. Il Napoli è pronto ad affrontare Lazio e Como nonostante le numerose assenze dei top player per poi prepararsi alla super sfida tanto attesa contro l’Inter.

Napoli, l’annuncio di Conte: attacco velato ad Inzaghi

Antonio Conte si è lasciato andare ad un attacco in conferenza stampa rivelando come sia stato il primo a parlare della funzione del VAR: “Mi sono accorto che si sono lamentati anche loro”. Successivamente in tanti hanno preso la sua posizione dopo che il Napoli è stato toccato in prima persona: “Anche i media si sono schierati quando hanno toccato altre squadre”.

Un attacco nemmeno troppo velato a Simone Inzaghi che è tornato a parlare di quanto accaduto durante la sfida tra Inter e Fiorentina. Ora l’allenatore del Napoli ha voluto alzare nuovamente i toni per esprimere i suoi concetti mettendo nel mirino anche le altre big della Serie A. Un momento decisivo per compattare sempre di più l’ambiente azzurro: la stagione del Napoli fin qui è stata eccezionale, ma i tifosi sognano in grande per stupire ancora tutti.

Saranno settimane ricche di colpi di scena per vivere la magia al Maradona contro l’Inter: i nerazzurri sperano di superare gli azzurri per trionfare di nuovo in campionato. La sfida a distanza è appena iniziata.