Napoli, rivoluzione Manna: sei colpi in arrivo

Mesi ricchi di colpi di scena in casa Napoli per conoscere i prossimi acquisti del presidente De Laurentiis. Il ds Manna è pronto per una nuova rivoluzione dopo un mercato di gennaio da rivedere

Saranno giorni intensi per il ds Manna che è voglioso di accontentare subito Antonio Conte. La sessione invernale di calciomercato è stata deludente, ma gli azzurri proveranno a cambiare già pelle in estate. Con il ritorno immediato in Champions League, la società partenopea è pronta ad accontentare l’allenatore del Napoli dopo gennaio.

Il ds Manna è al lavoro per rivoluzione la rosa in vista della prossima stagione. Spunta così l’annuncio decisivo dell’esperto di calciomercato, Emanuele Cammaroto, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Napolimagazinelive su Radio Punto Zero. Un momento già decisivo per programmare il futuro della squadra azzurra: il Napoli continua a sognare in grande, ma resta con i piedi ben piantati a terra. L’obiettivo principale è il ritorno in Champions League, ma la stagione degli azzurri è stata fin qui eccezionale.

Napoli, la mossa a sorpresa del ds Manna: la nuova programmazione

Settimane importanti per pianificare senza sosta la prossima stagione della squadra azzurra. Il Napoli vuole continuare a sognare in grande: ecco la nuova strategia per veder brillare la squadra di Antonio Conte. Conosciamo gli ultimi dettagli caratteristici tutti da conoscere.

Il Napoli è pronto a mettere a segno ben sei colpi come annunciato dall’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è al lavoro per pensare anche alla cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen: “Voci sempre più insistenti del suo passaggio alla Juventus. Zhegrova e Zirzkee sono i primi della lista del ds Manna, mentre la dirigenza partenopea tornerà alla carica per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo.

Il Napoli dovrà avere una struttura più solida con tre impegni da affrontare: saranno mesi decisivi per conoscere così il nuovo punto di partenza degli azzurri. La squadra partenopea non vede l’ora di pensare al futuro che si preannuncia roseo: ADL è pronto a costruire anche una nuova cittadella dello sport per i giovani talenti del Napoli così come ha intenzione di optare per un nuovo stadio dicendo addio al Maradona. Il ds Manna è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per puntellare ogni reparto del Napoli che verrà.