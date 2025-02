Napoli, nuovo compito per Buongiorno: Conte ha già deciso

Alessandro Buongiorno non vede l’ora di essere protagonista in campo. Pronta la sua titolarità contro la Lazio: spunta un nuovo compito datogli da Conte

Saranno ore decisive per conoscere così l’undici titolare di Antonio Conte in vista della prossima sfida contro la Lazio. Alessandro Buongiorno scenderà in campo dal primo minuto come annunciato in conferenza stampa dallo stesso allenatore del Napoli. Ecco la mossa a sorpresa per il difensore azzurro.

La dirigenza partenopea è al lavoro per programmare la prossima stagione, ma nel frattempo Conte è molto concentrato per le prossime due trasferte prima del big match contro l’Inter. Una voglia immensa di conoscere così la nuova mossa a sorpresa per rivedere in campo Alessandro Buongiorno che scalpita già da settimane per una maglia da titolare. Ecco la verità per un nuovo compito disegnato da lui dall’allenatore azzurro.

Napoli, il nuovo ‘ruolo’ per Buongiorno: la mossa a sorpresa

Un momento decisivo per conoscere così il nuovo sistema di gioco di Antonio Conte. Il Napoli è pronto a tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi collezionati contro Roma ed Udinese: ecco la nuova idea dell’allenatore azzurro.

Come svelato dal giornalista di Radio Marte, Pasquale Tina, Buongiorno scenderà in campo dal primo minuto contro la Lazio. Quasi sicuramente Conte opterà per il 3-5-2 per aiutare così il difensore azzurro che manca da circa due mesi sul terreno di gioco. Ha lavorato molto in questi mesi, ma non ha tanti minuti per il ritmo gara: con Rrhamani e Juan Jesus al suo fianco sarà aiutato con nuovi compiti prettamente di gestione della palla.

Pochi minuti fa Sky Sport ha lanciato dal primo minuto anche Mazzocchi sulla fascia sinistra al posto di Politano: una nuova idea caratteristica per mettere in difficoltà la squadra azzurra. In attacco spazio al tandem composto da Raspadori e Lukaku per mettere in difficoltà la retroguardia biancoceleste: spunta così una nuova rivoluzione dal primo minuto da parte di Antonio Conte.

Senza Neres, Olivera e Spinazzola il Napoli così si prepara ad affrontare la Lazio con un cambio di modulo: tutto confermato secondo le ultime indiscrezioni della vigilia. La squadra azzurra è vogliosa di scendere subito in campo all’Olimpico per collezionare punti importanti per la classifica: ecco la novità dell’ultima ora per rivedere in campo Buongiorno che scalpita da diverse settimane.