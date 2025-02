Napoli, nuovo modulo e non solo: Conte lancia il nuovo arrivo

In casa Napoli a quanto pare prende corpo una idea per Antonio Conte davvero interessante. Il tecnico, a quanto pare, potrebbe seriamente lanciare dal primo minuto una novità del tutto inedita. Si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri si preparano alla partita contro la Lazio a cui non arrivano, per usare un eufemismo, nelle migliori condizioni. Sono tanti gli aspetti che mettono in apprensione i tifosi, a partire ovviamente dai tanti infortuni che sono andati a rimarcare, in maniera inevitabile, le colpe del club in sede di calciomercato. Pare, infatti, che questo club stia pagando tremendamente ogni errore commesso.

D’altronde, però, a prescindere dalla mala sorte, è innegabile che per stare a certi livelli occorrono degli standard di perfezione che senza i quali è difficile competere con certe realtà. In tal senso, però, adesso per Conte arriva una novità che potrebbe essere un autentico effetto sorpresa che lascia tutti di stucco. Il tecnico potrebbe, infatti, lanciare dal primo minuto un calciatore che fin qui non si è mai visto, lasciando di stucco anche tutti i tifosi e facendo aumentare la curiosità.

Napoli, sorpresa in arrivo con la Lazio: le ultime notizie

Con la Lazio le scelte per i partenopei sono praticamente ridotte ai minimi termini. Non a caso, infatti, ci sarà un cambio di modulo, con Antonio Conte che proporrà per la prima volta il 3-5-2, affidandosi in attacco alla coppia composta da Giacomo Raspadori e da Romelu Lukaku. Ma potrebbe non essere questa la novità che potrebbe proporre in campo l’attuale tecnico del Napoli.

Come raccontato dal giornalista Antonello Perillo, più sotto forma di proposta che di reale notizia, Antonio Conte potrebbe dar spazio ad uno dei nuovi arrivi. Stiamo parlando di Billing, che fino a questo momento non ha mai giocato nel mese trascorso a Napoli. Sarebbe un modo per permettere ad Anguissa di tirare il fiato, dal momento che è apparso in riserva nella partita contro l’Udinese. Ed a supportare la sua tesi ci sono dei dati incoraggianti.

Esordio per Billing? I suoi dati

In Premier League Billing ha realizzato 12 gol nelle 52 partite disputate, a conferma del fatto che a dispetto dei suoi 193 cm è un calciatore che sa anche trovare la via della rete con una certa continuità. Chissà che Conte non possa sposare questa idea.