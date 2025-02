Mercato Napoli, affare low cost per l’estate: arriva il pupillo di Conte

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo a basso costo in vista dell’estate che può essere per davvero il primo rinforzo da mettere nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un autentico pupillo del tecnico dei partenopei, che possono davvero chiudere un autentico affare di estrema utilità per questa squadra.

Gli azzurri stanno vivendo una fase a dir poco importante del loro presente. Si stanno scrivendo, infatti, delle pagine molto importanti sul campo, dal momento che la squadra è in piena lotta per il titolo con l’Inter in maniera del tutto inattesa. Lo Scudetto, che in estate non era nei piani neanche dei più ottimisti, sta quasi diventando giorno dopo un giorno un obiettivo concreto.

Chiaramente, però, un club che ha grandi ambizioni non può non guardare con vivo interesse anche al calciomercato. Serve, infatti, pianificare, soprattutto perché i colpi da chiudere e da consegnare ad Antonio Conte sono tanti. In tal senso, arriva una ghiotta occasione, visto che il Napoli in sede di mercato può prendere un autentico pupillo del tecnico a condizioni molto vantaggiose.

Mercato Napoli, nuovo rinforzo per Antonio Conte: le ultime

Gli azzurri non si fermano e continuano nella loro ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Antonio Conte. In tal senso, i tempi stringono e non c’è tempo da perdere, visto soprattutto che le altre corrono e non hanno nessuna intenzione di fermarsi o di rallentare nella loro corsa. Anche e non solo in sede di calciomercato. Adesso arrivano notizie importanti.

Stando a quanto raccontato da diversi media in Inghilterra ed in Germania, a fine stagione Eric Dier dirà addio al Bayern Monaco dal momento che non ci sarà per lui il rinnovo contrattuale. Di conseguenza, già ora e libero di firmare a zero per l’estate. Si tratta di un autentico pupillo di Antonio Conte, un perno della sua difesa ai tempi del Tottenham. E spesso è stato accostato anche al Napoli

Napoli, arriva il pupillo di Conte in estate? Affare low cost

Il Napoli, complice anche la sua emergenza in difesa, potrebbe seriamente sfruttare questa occasione per regalare a Conte un profilo come Dier che garantirebbe tanta esperienza e solidità in fase difensiva. Chissà che non possa prendere piede questa pista.