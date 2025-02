Serie A, nuovo esonero e colpo di scena: l’ex Napoli in panchina

In Serie A sta per arrivare un nuovo esonero che rappresenta una autentica doccia fredda inattesa per tutte le parti in causa. L’ex Napoli, in tal senso, sembra essere il candidato numero uno per la successione. Andiamo a vedere le ultime notizie dal momento che nessuno si aspettava nuove di questo tipo.

Come è noto, la situazione per gli allenatori in Serie A è sempre di estrema tensione e pressione. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, infatti, fatti salvi pochi casi che rappresentano delle eccezioni e che difendono il proprio tecnico, quest’ultimo è sempre il primo a pagarne le conseguenze ed a farne le spese, come si suole dire in tal senso.

La strada dell’esonero, infatti, è sempre molto gettonata, e non sempre riesce a dare i risultati auspicati. Basti pensare, in tal senso, a quante panchine sono già saltate, dalla Roma fino ad arrivare al Monza (doppio esonero in entrambi i casi), senza dimenticare il Lecce, il Milan ed il Genoa. A volte è andata bene, altre meno. In tal senso, il nuovo cambio può far tornare in panchina l’ex Napoli.

Nuovo esonero in Serie A: le ultime notizie sulla panchina

Sono diverse le squadre, anche al vertice, da cui quest’anno ci si aspettava di più. Dalla Juventus di Thiago Motta fino ad arrivare al Milan, che non sempre aver alzato le marce nel momento in cui si è salutato Paulo Fonseca per dare spazio a Conceicao. In tal senso, però, adesso in Serie A un altro addio in panchina sembra essere deciso.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, in casa Milan c’è forte insoddisfazione nei confronti di Sergio Conceicao, ancor di più dopo la brutta figura in Champions League con il Feyenoord. Per questo, se la squadra non dovesse chiudere tra le prime quattro della classe, allora potrebbe arrivare un addio nonostante il contratto fino al 2026.

L’ex Napoli pronto a tornare in Serie A: cosa si sa

Tra le soluzioni che il Milan potrebbe seriamente valutare non si può non tenere in considerazione sia Massimiliano Allegri che Maurizio Sarri. Entrambi sono stati valutati con attenzione prima in estate e poi dopo l’esonero di Fonseca. Ed è altamente probabile che eventualmente tornerebbero d’attualità in estate.